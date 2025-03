ভারতে ঈদের নামাজে আসা মুসলিমদের ওপর ফুল ছিটালেন হিন্দুরা

সম্প্রতি ‘রাস্তায় কিংবা প্রকাশ্যে নামাজ পড়া’ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল ভারতজুড়ে। তবে এবার এক অনন্য দৃশ্য দেখা গেলো দেশটির রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে। সোমবার (৩১ মার্চ) সেখানে ঈদগাহে আসা মুসলিমদের ওপর ফুল ছিটাতে দেখা গেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের।

ভারতীয় বার্তাসংস্থা এএনআইয়ের শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গেরুয়া পোশাক পরিহিত হিন্দুরা নামাজ পড়তে থাকা ব্যক্তিদের ওপর ফুল ছিটাচ্ছেন।

Hindus showering flower petals on Muslims celebrating Eid in Jaipur, Rajasthan.



This is the biggest nightmare of BJP, this is the India they fear because there is no place for BJP in such an India.



Most beautiful video of the day. #EidMubarak



pic.twitter.com/GVNV40u2rW