গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে চলছে বিক্ষোভ। ‘নো ওয়ার্ক, নো স্কুল’ বা শীর্ষক এই কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে পালন করা হচ্ছে সাধারণ ধর্মঘট। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই কর্মসূচি কোথা থেকে শুরু হলো, তা জানেন না অনেকেই।

গত ৫ এপ্রিল প্রথম এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ‘ট্রান্সলেটিং ফালাস্তিন’ নামে একটি প্ল্যাটফর্মের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে। প্ল্যটফর্মটি ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বর বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে, বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি ফিলিস্তিন-সম্পর্কিত তথ্য, ভিডিও, এবং বার্তা অনুবাদ করে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সেই সঙ্গে ত্রাণ সহায়তার কাজেও জড়িত।

গত ৫ এপ্রিল ট্রান্সলেটিং ফালাস্তিনের এক্স, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়, যেখানে ফিলিস্তিনের পতাকাসহ লেখা ‘দ্য ওয়ার্ল্ড স্টপস ফর গাজা, নো ওয়ার্ক, নো স্কুল, আনটিল দ্য জেনোসাইড স্টপস’। একই পোস্টে ৭ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

GAZA HAS CALLED FOR A GLOBAL STRIKE THIS MONDAY, APRIL 7TH, 2025. We all have a duty to follow. No School. No Universities. No Work. Until the genocide ends. Everyone must move for this cause. We cannot sit by in the digital world while an entire population is being starved,… pic.twitter.com/z8vCRcVU22