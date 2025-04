ম্যারাথনে মানুষের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে রোবট

চীনে ভিন্নধর্মী এক ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার বেইজিংয়ের ওই ম্যারাথনে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল ২১টি রোবট। আয়োজকরা দাবি করেছেন, বিশ্বে এটা প্রথম এমন হাফ ম্যারাথনের আয়োজন যেখানে মানুষের সঙ্গে রোবটও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

ওই ম্যারাথনে প্রতিযোগীদের প্রায় ২১ কিলোমিটার দৌড়াতে হয়েছে। রোবটগুলোকেও একই পথ অনুসরণ করতে হয়েছে। এসব রোবটের উচ্চতা ছিল ৩ ফুট থেকে প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত।

মানুষের আদলে তৈরি এসব রোবটগুলোকে দুই পায়ে হাঁটতে বা দৌড়াতে হয়েছে। এই ম্যারাথনে রোবটগুলোর মধ্যে প্রথম হয়েছে তিয়ানগং আলট্রা। এটি ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে দৌড় শেষ করেছে। অপরদিকে ম্যারাথনে অংশ নেওয়া লোকদের মধ্যে যিনি প্রথম হয়েছেন তিনি ১ ঘণ্টা ২ মিনিটে দৌড় শেষ করেছেন।

