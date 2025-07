যুক্তরাষ্ট্রে ওড়ার আগমুহূর্তে প্লেনে আগুন, সরিয়ে নেওয়া হলো যাত্রীদের

যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ল্যান্ডিং গিয়ারের সমস্যার কারণে প্লেনটি থেকে যাত্রীদের জরুরি ভিত্তিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শনিবার (২৬ জুলাই) দুপুরে এই ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৩০২৩ ডেনভার থেকে মিয়ামির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু সেটি রানওয়ে থেকে উড্ডয়ন শুরু করার সময় হঠাৎ সমস্যার মুখে পড়ে। বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৮ মডেলের প্লেনটিতে ১৭৩ জন যাত্রী ও ছয়জন ক্রু সদস্য ছিলেন। সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ডেনভার ফায়ার ডিপার্টমেন্ট।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, যাত্রীরা ইমারজেন্সি স্লাইড ব্যবহার করে বের হয়ে আসছেন এবং প্লেনের পেছনের অংশ থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা উঠছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে পাঁচজনকে প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে তাদের হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। একজন যাত্রীকে সামান্য আঘাতজনিত কারণে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ।

