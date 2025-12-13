যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুখবর দিলেন মোনালিসা
একসময় নাটক, বিজ্ঞাপনচিত্র ও মডেলিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন মডেল ও অভিনেত্রী মোনালিসা। নাচেও ছিলেন সমান পারদর্শী। তবে হঠাৎ করেই শোবিজ অঙ্গন থেকে সরে গিয়ে বেছে নেন প্রবাসজীবন। গত বছর দেশে এলেও কিছুদিন ঘোরাঘুরি ও প্রয়োজনীয় কাজ শেষে আবার ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। এরই মধ্যে জানা গেছে, মোনালিসা অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ট্র্যাপড’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সংগীতশিল্পী হৃদয় খান পরিচালিত ও অভিনীত এই চলচ্চিত্রের টিজার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।
এর পাশাপাশি এবার এসেছে তার ব্যক্তিগত ও পেশাজীবনের আরও একটি সুখবর। আজ (১৩ ডিসেম্বর) জানা গেছে, দীর্ঘ ১২ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় আন্তর্জাতিক প্রসাধনসামগ্রী প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ রূপসজ্জাশিল্পী হিসেবে কাজ করতে করতে ব্যবস্থাপক পদে উন্নীত হয়েছেন মোনালিসা। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানও পরিবর্তন করেছেন তিনি। নিজের ফেসবুক পোস্টে এই আনন্দের খবর ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে শেয়ার করে নেন অভিনেত্রী।
জীবনের পথে উত্থান-পতন নতুন কিছু নয়। মোনালিসার জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিনয় ও মডেলিংয়ে ব্যস্ততার মাঝেই ২০১২ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ফাইয়াজ শরীফকে বিয়ে করেন তিনি। একই বছরের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় তাদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। পরে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমালেও অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দাম্পত্য জীবনে ছেদ পড়ে। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে জীবনের সেই অধ্যায় শেষ হয়।
এই ছন্দপতনের পর ধীরে ধীরে নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নেন মোনালিসা। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয় তার নতুন পথচলা। অভিনয়ের মানুষ হলেও কর্মজীবনের শুরুটা হয় ভিন্ন পরিসরে- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে অনুষ্ঠানপ্রধান হিসেবে। পরে নিজের প্রকৃত আগ্রহের জায়গা বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে মনোযোগ দেন তিনি।
মেকআপ বরাবরই তার প্যাশনের জায়গা ছিল। শুটিংয়েও নিজের সাজ নিজেই করতেন মোনালিসা। সেই আগ্রহ থেকেই যুক্ত হন বিশ্বখ্যাত একটি প্রসাধনী প্রতিষ্ঠানে। জ্যেষ্ঠ রূপবিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে করতে অর্জন করেন অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস। বর্তমানে তিনি যোগ দিয়েছেন আরেকটি প্রসাধনী বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে। গতকাল শুক্রবার থেকেই ব্যবস্থাপক হিসেবে শুরু হয়েছে তার জীবনের নতুন অধ্যায়।
এই অর্জন নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মোনালিসা বলেন, ‘অনেক কষ্ট আর পরিশ্রমের পর আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। অভিনয় ও মডেলিং আমার ভালোবাসা, কিন্তু মেকআপ আমার প্যাশন। যুক্তরাষ্ট্রে এসে বুঝেছি, এই সেক্টরে আমার আরও অনেক কিছু করার আছে।’
নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ‘এই নতুন অধ্যায়ের জন্য নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করছি। কঠোর পরিশ্রমই আমাকে আজকের এই জায়গায় এনেছে। সামনে রয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা-ক্যারিয়ারের আরও এগিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চকর যাত্রা।’
