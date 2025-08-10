  2. আন্তর্জাতিক

ভারত

র‍্যাগিংয়ের নামে শিক্ষার্থীকে ইলেকট্রিক শক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩১ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ছবি: ভাইরাল হওয়া ভিডিও থেকে নেওয়া।

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের পালনাডু জেলার একটি সরকারি কলেজের প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর ও ইলেকট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাটি দাচেপল্লি গভর্নমেন্ট জুনিয়র কলেজে ঘটেছে এবং এর একটি ভিডিও এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে মারধর ও ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। অভিযুক্তরা এই নির্যাতনের ভিডিও ধারণ করে এবং ভুক্তভোগীকে হত্যার হুমকি দেয়। কলেজের বাইরের এক ব্যক্তি এই ঘটনায় সহায়তা করেছে বলেও জানা গেছে।

ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

এদিকে, ঘটনাটির প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।

সূত্র: এনডিটিভি

