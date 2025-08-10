  2. আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পকে রাজনাথ সিংয়ের কটাক্ষ

‘সবার বস’ ভারতের উন্নতি মেনে নিতে পারছেন না

প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং/ ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্ক নীতির তীব্র সমালোচনা করে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বিশ্বের কিছু শক্তিধর দেশ ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি হজম করতে পারছে না। তিনি সরাসরি নাম না নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি মনে করছেন- সবার বস তো আমিই, তাহলে ভারত এত দ্রুত এগোচ্ছে কীভাবে?

রাজনাথ সিং বলেন, কিছু লোক ভারতের অগ্রগতি মেনে নিতে পারছে না। তারা এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছে না। এখন চেষ্টা চলছে ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে, যাতে অন্য দেশগুলো সেগুলো কেনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ভারত যে গতিতে এগোচ্ছে, আমি নিশ্চিত করে বলছি- কোনো বৈশ্বিক শক্তি আমাদের থামাতে পারবে না।

তিনি এদিন ভোপালের রাইসেন জেলার উমারিয়া গ্রামে ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেডের (বিইএমএল) ব্রহ্মা রেল হাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি অপারেশন সিঁদুরআত্মনির্ভর ভারত কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। পহেলগাম হামলার প্রসঙ্গ টেনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, আমরা বিশ্বের মঙ্গল চাই, কিন্তু কেউ যদি উসকানি দেয়, তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে কথা বলব না।

অপারেশন সিঁদুরে দেশীয় প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ব্যবহার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে তিনি বলেন, ভারত আজ এই অবস্থানে এসেছে কারণ আমরা প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। তার দাবি, প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও রপ্তানি অভূতপূর্ব হারে বাড়ছে ও এরই মধ্যে রেকর্ড ছুঁয়েছে।

রাজনাথ সিং গর্বের সঙ্গে বলেন, আগে প্রায় সব যুদ্ধবিমান, অস্ত্রশস্ত্র বিদেশে তৈরি হত ও প্রয়োজনে আমরা সেগুলো কিনতাম। আজ আমরা শুধু নিজের দেশে এসব তৈরি করছি না, বরং অন্যান্য দেশেও রপ্তানি করছি

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১৪ সালে ভারত ছিল বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম অর্থনীতি। আজ আমরা প্রথম চারটির মধ্যে আছি। আমাদের প্রবৃদ্ধি হার ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, যা বিশ্বের দ্রুততমগুলোর একটি। অনেকে বলেন, যদি কোনো দেশের অর্থনীতি প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়, সেটি আমাদের ভারত।

তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় প্রতিরক্ষা রপ্তানি ছিল মাত্র ৬০০ কোটি রুপি আজ সেই অঙ্ক ২৪ হাজার কোটি ছাড়িয়েছে। বিশ্বের নানা দেশ আমাদের পণ্য কিনছে।

সূত্র: এনডিটিভি

এসএএইচ

