দোকানে ভিড় কমাতে অনলাইনে মদ বিক্রির প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ভারতে একটি মদের দোকান/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভারতের কেরালায় অনলাইনের মাধ্যমে মদ বিক্রি ও ঘরে পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। কেরালা স্টেট বেভারেজ কর্পোরেশন এই প্রস্তাব দিয়েছে রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি দোকানগুলোর ভিড় কমাতে।

তবে এই উদ্যোগ চালু করতে হলে রাজ্যের আবকারি আইন সংশোধন করতে হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রস্তাব অনুযায়ী, ২৩ বছর ও তার বেশি বয়সীরা বয়স যাচাইয়ের শর্তে অনলাইনে মদের অর্ডার করতে পারবেন। বিইভিসিও আশা করছে, এই পদ্ধতি চালু হলে মদের বিক্রি আরও সহজ হবে এবং রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও এমন এক ভার্চুয়াল ব্যবস্থা অ্যাপের মাধ্যমে চালু করা হয়েছিল, যাতে দোকানে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে তখন ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়নি। যদিও তখন ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী যাদের মদ না পেলে শারীরিক সমস্যা হতে পারে, তাদের জন্য সাময়িকভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কেরালায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর তুলনায় মদের দোকানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। রাজ্যে বিইভিসিও পরিচালিত প্রায় ২৭৮টি দোকান রয়েছে, যেখানে তামিলনাডু ও কর্নাটকের তুলনায় মাথাপিছু দোকানের সংখ্যা অনেক কম। দীর্ঘদিন ধরেই দোকানে লম্বা লাইন এবং অতিরিক্ত ভিড় কেরালায় একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনলাইন সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতে পারে বলে মনে করছে বিইভিসিও।

কেরালা ভারতের অন্যতম বড় মদ ভোক্তা রাজ্য এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে মদ বিক্রি অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যে মদ বিক্রির মাধ্যমে আয় হয়েছে ১৯ হাজার কোটি রুপিরও বেশি, যা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রকল্প ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের খরচ মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রস্তাবের পক্ষে থাকা কর্মকর্তারা মনে করছেন, ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হলে বিশেষ করে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলোর বিক্রি আরও বাড়বে, ফলে রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

