  2. আন্তর্জাতিক

পর্যটন ভিসা নিয়ে সুখবর দিলো কুয়েত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
পর্যটন ভিসা নিয়ে সুখবর দিলো কুয়েত
জিসিসি দেশে বসবাসরত বিদেশিদের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসা চালু করেছে কুয়েত/ ছবি: এএফপি

কুয়েতে অবস্থান সহজ করতে ও পর্যটন খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) দেশগুলোতে বসবাসরত বিদেশিদের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা চালু করেছে দেশটি। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইনে বসবাসরত বিদেশিরা এই সুবিধা পাবেন।

রোববার সরকারি গেজেট কুয়েত আল-ইয়োম এ প্রকাশিত ও সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হওয়া ২০২৫ সালের মন্ত্রীপরিষদ সিদ্ধান্ত নং ১৩৮৬ অনুসারে, যোগ্য জিসিসি প্রবাসীরা এখন থেকে কুয়েতের যেকোনো বন্দর দিয়ে প্রবেশের সময় সরাসরি পর্যটক ভিসা নিতে পারবেন।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জিসিসি অঞ্চলের যে কোনো দেশে বসবাসরত এবং ন্যূনতম ছয় মাসের জন্য বৈধ রেসিডেন্স পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকরা কুয়েতে প্রবেশ করতে চাইলে স্থলপথ কিংবা আকাশ পথে বন্দরে এসে সরাসরি পর্যটন ভিসা (অন অ্যারাইভাল) পেতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে পর্যটকদের এখন আর দীর্ঘ ভিসা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না বরং কুয়েতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ‘অন অ্যারাইভাল ভিসা’ সুবিধা পাবেন।

কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই নতুন বিধান ২০২৪ সালের বিদেশি আবাসন সংক্রান্ত ডিক্রি আইন নং ১১৪ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মন্ত্রণালয়ের আন্ডারসেক্রেটারিকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা কুয়েত ও প্রতিবেশী উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্র: কুয়েত টাইমস

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।