গাজা নিয়ন্ত্রণে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে: নেতানিয়াহু

গাজা নিয়ন্ত্রণে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে: নেতানিয়াহু
গাজা নিয়ন্ত্রণে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং হামাসের অবস্থিত শক্ত ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার লক্ষ্যে নেওয়া পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় হলো গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।
অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় ২২ মাসের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যেই গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। তবে নেতানিয়াহু সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা সংঘাত সম্প্রসারণ এবং গাজা শহর দখলের পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর থেকে বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নেতানিয়াহু বলেন, এটাই যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় এবং দ্রুত এটি শেষ করার সর্বোত্তম উপায়।
জেরুজালেমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, নতুন অভিযানটি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত সময়সূচীতে বাস্তবায়িত হবে। এই অভিযানের লক্ষ্য হবে গাজা সিটিতে হামাসের অবশিষ্ট দুটি শক্ত ঘাঁটি এবং কেন্দ্রীয় শিবিরগুলো ধ্বংস করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য নিরাপদ করিডোর ও নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।
তিনি বলেন, হামাসকে পরাজিত করে ইসরায়েলের কাজ শেষ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এখন আমরা অনেক কিছু করেছি। গাজার প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে, সামরিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এখানে আরও দুটি শক্ত ঘাঁটি বাকি আছে। এগুলো হলো গাজা সিটি এবং আল মাওয়াসির কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। তবে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মন্তব্যকে ‘ধারাবাহিক মিথ্যা’ বলে উল্লেখ করেছেন হামাসের এক মুখপাত্র।
এদিকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আল জাজিরার আরও পাঁচ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। সাংবাদিকদের একটি আবাসস্থল লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। এতে সাংবাদিক আনাস আল-শরিফ এবং তার চার সহকর্মী নিহত হয়েছেন।
স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতালের প্রধান ফটকের বাইরে অবস্থিত তাঁবুতে হামলায় সাতজন নিহত হন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আল জাজিরার সংবাদদাতা আনাস আল-শরিফ, মোহাম্মদ ক্রিকেহ এবং ক্যামেরা অপারেটর ইব্রাহিম জাহের, মোহাম্মদ নৌফাল এবং মোমেন আলিওয়া।
- আরও পড়ুন:
- গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আল জাজিরার ৫ সাংবাদিক নিহত
- গাজায় অনাহারে মৃত্যুমুখে সাংবাদিকেরা, ঝুঁকি নিয়েই চলছে কাজ
- সাংবাদিকদের জন্য খুব বিপজ্জনক দেশ ফিলিস্তিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ
নিহত হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ২৮ বছর বয়সী আল-শরীফ উত্তর গাজা থেকে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন ইসরায়েল গাজা শহরের পূর্ব এবং দক্ষিণ অংশে তীব্র বোমাবর্ষণ করছে। আল শরীফ আল জাজিরার একজন সুপরিচিত সাংবাদিক ছিলেন।
টিটিএন