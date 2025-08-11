  2. আন্তর্জাতিক

এটি ভোটের অধিকার রক্ষার লড়াই: আটক হওয়ার পর রাহুল গান্ধী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী/ ফাইল ছবি: ফেসবুক@রাহুল গান্ধী

ভোট চুরির অভিযোগে ভারতের নির্বাচন কমিশন অভিমুখে পদযাত্রা থেকে রাহুল গান্ধীসহ একাধিক বিরোধী নেতাকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাহুল বলেন, তাদের এই লড়াই রাজনৈতিক কারণে নয়। এটি সংবিধান রক্ষার লড়াই।

পুলিশের হাতে আটক বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সাংবাদিকদের বলেন, আসলে আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলতে পারি না—এটাই বাস্তবতা। সত্য দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট, আর এই লড়াই রাজনৈতিক নয়, এটি সংবিধান রক্ষার লড়াই।

তিনি আরও বলেন, এটি এক ব্যক্তি-এক ভোটের অধিকার রক্ষার লড়াই। আমরা একটি পরিষ্কার ও সঠিক ভোটার তালিকা চাই।

জানা যায়, এদিন বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এবং নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) দপ্তরের দিকে পদযাত্রা করছিলেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সংসদের ‘মকর দ্বার’ থেকে নির্বাচন সদন পর্যন্ত এই পদযাত্রা শুরু হয়।

তবে পার্লামেন্ট ভবন থেকে এগোতেই পুলিশ ব্যারিকেড বসিয়ে তাদের থামিয়ে দেয়। এসময় কয়েকজন সংসদ সদস্য, যেমন তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র ও সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেসহ কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলেই বসে পড়েন এবং অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন।

পুলিশ জানায়, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন এড়াতেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তবে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা অভিযোগ করেন, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন সরকারের প্রভাবে কাজ করছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু
