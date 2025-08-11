  2. আন্তর্জাতিক

বিরোধী দলের বিক্ষোভ ‘ভারতে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা’: অভিযোগ বিজেপির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন রাহুল গান্ধী/ ছবি: পিটিআই

বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ইস্যুতে বিরোধী জোটের নির্বাচন কমিশন অভিমুখে পদযাত্রা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, সংবিধানের বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করে থাকে, তাহলে তা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। দেশে এসআইআর এই প্রথম হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস ইভিএম নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালায়, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তোলে, আর মিথ্যার পাহাড় গড়ে তোলে...এটা তাদের সুচিন্তিত কৌশল—দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য। আমি বিরোধী দল ও কংগ্রেসকে অনুরোধ করবো, সব ইস্যু পার্লামেন্টেই তুলুন।

ধর্মেন্দ্র প্রধান অভিযোগ করেন, ভারতের পার্লামেন্টে ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী দল ও কংগ্রেসের কোনো এজেন্ডা ছিল না, যা প্রমাণ করে তারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরিতেই মনোযোগী।

এর আগে, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ইস্যুতে বিক্ষোভ চলাকালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রসহ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন এড়াতেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তবে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা অভিযোগ করেন, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন সরকারের প্রভাবে কাজ করছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু
