স্পেনে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল, হাজারো মানুষ ঘরছাড়া

স্পেনে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল, হাজারো মানুষ ঘরছাড়া
স্পেনে ভয়াবহ দাবানলে একজন নিহত হয়েছেন এবং হাজারো মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রচণ্ড তাপদাহ ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে।
সরকারি সূত্রে জানানো হয়, রাজধানী মাদ্রিদের উত্তরে ধনী আবাসিক এলাকা ত্রেস কান্তোসে দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়লে এক ব্যক্তি মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। চলমান তাপপ্রবাহে স্পেনে এই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো।
মাদ্রিদের আঞ্চলিক সরকারের প্রধান ইসাবেল দিয়াস আয়ুসো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ দেওয়া বার্তায় এই মৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
ত্রেস কান্তোস থেকে শত শত বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাদ্রিদের আঞ্চলিক পরিবেশ প্রধান কার্লোস নোভিয়ো জানান, মাত্র ৪০ মিনিটে আগুন ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।
তবে মঙ্গলবার সকালে কর্মকর্তারা জানান, ত্রেস কান্তোসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
এদিকে দক্ষিণাঞ্চলীয় আন্দালুসিয়ার তারিফার জনপ্রিয় সৈকত এলাকার আশপাশ থেকে প্রায় দুই হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাসের শুরুতেও একই এলাকায় দাবানল দেখা দিয়েছিল।
আন্দালুসিয়ার আঞ্চলিক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও সানজ বলেন, আমরা শেষ মুহূর্তে আবাসিক এলাকা রক্ষা করতে সক্ষম হই। তিনি জানান, উদ্ধারকাজে সহায়তাকারী এক পুলিশ সদস্য গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন।
স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাস্তিয়া ও লেওন অঞ্চলে সোমবার একদিনেই ৩০টির বেশি দাবানলের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি আগুন লাস মেদুলাসে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই এলাকাটি প্রাচীন রোমান সোনার খনির জন্য ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।
এই দাবানল চলছে এমন সময় যখন চলমান তাপপ্রবাহের সবচেয়ে ভয়াবহ দিন পার করছে স্পেন। দেশটির সব অঞ্চলেই আবহাওয়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়াতে পারে এবং রাতেও তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামবে না।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম