কর ও শুল্কের প্রভাবে যুক্তরাজ্যে কমছে না বেকারত্ব
যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার চার বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান বিভাগ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত যুক্তরাজ্যের কর বৃদ্ধির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কার্যকর হওয়ায় বেকারত্ব কমছে না।
যুক্তরাজ্যে জুন পর্যন্ত তিন মাসে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৭ শতাংশ—এটি মার্চ-মে সময়কালের মতো একই অবস্থানে রয়েছে। যা ছিল ২০২১ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ।
চলতি বছরের এপ্রিল থেকে লেবার সরকারের প্রথম বাজেট অনুযায়ী ব্যবসায়িক কর বৃদ্ধি কার্যকর হয়। বিশ্লেষকরা আগেই সতর্ক করেছিলেন, এতে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দেবে।
একই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, যার নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে শ্রমবাজারে।
ওএনএসের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বিভাগের পরিচালক লিজ ম্যাককিওন বলেন, এই পরিসংখ্যান শ্রমবাজারে ক্রমাগত শীতলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাসেই পে-রোলে থাকা কর্মীর সংখ্যা কমেছে, বিশেষ করে হসপিটালিটি ও রিটেইল খাতে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের কারণে অর্থনৈতিক চাপে থাকা যুক্তরাজ্যকে সহায়তা দিতে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড গত সপ্তাহে মূল সুদের হার এক চতুরাংশ কমিয়ে ৪ শতাংশ করেছে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম