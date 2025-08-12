  2. আন্তর্জাতিক

নেপালের ৯৭ পর্বত আরোহণে অর্থ লাগবে না

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
মাউন্ট এভারেস্ট/ ছবি: এএফপি

নেপাল আগামী দুই বছরের জন্য ৯৭টি পর্বত উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। অর্থাৎ এসব পর্বত আরোহণের ক্ষেত্রে কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হবে না। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গম ও কম পরিচিত অঞ্চলে পর্যটন বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে নেপালের পর্যটন বিভাগ।

এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময় এলো, যখন এভারেস্ট আরোহণের ফি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো বাড়িয়ে ১৫ হাজার মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

নেপালের পর্যটন দপ্তরের পরিচালক হিমাল গৌতম জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা দেশের অনাবিষ্কৃত ও কম পরিচিত পর্বত ও পর্যটন গন্তব্যগুলোকে তুলে ধরতে চাই। এগুলো স্থানীয় মানুষের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় তৈরিতে সহায়ক হবে।

এই ৯৭টি পর্বত কারনালি ও সুদূরপশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত। এগুলোর উচ্চতা ৫ হাজার ৯৭০ মিটার থেকে ৭ হাজার ১৩২ মিটার পর্যন্ত। নেপালের এই দুটি প্রদেশই দেশটির সবচেয়ে অনুন্নত ও কম পর্যটকসমৃদ্ধ অঞ্চল।

এছাড়া, পার্লামেন্টে একটি নতুন আইন প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে কেউ এভারেস্ট আরোহণের জন্য আবেদন করতে পারবে কেবল তখনই, যদি সে এর আগে নেপালের কোনো ৭ হাজার মিটার উচ্চতাসম্পন্ন পর্বত আরোহন করে থাকে।

এই কারণে অনেকেই মনে করছেন, কারনালি ও সুদূরপশ্চিম অঞ্চলের এই পর্বতগুলো এখন আদর্শ প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

সূত্র: বিবিসি

