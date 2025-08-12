  2. আন্তর্জাতিক

চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ কমছে না, চাপে স্টারমার

প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

কিয়ার স্টারমার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে দেশটিতে প্রবেশ করেছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সরকারি পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে স্টারমার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। সে সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মানব পাচারকারী গ্যাং ভেঙে দেওয়ার। কিন্তু সোমবার আরও ৪৭৪ জন অভিবাসী চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন, যা নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার ২৭১ জনে।

চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ এখন লেবার পার্টির এক বছরের শাসনের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ইস্যুতে অভিবাসনবিরোধী দল রিফর্ম ইউকে-র জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২৭ হাজারের বেশি মানুষ সাধারণ নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন।

গত নির্বাচনে পরাজিত কনজারভেটিভ পার্টির নেতা কেমি বাদেনচ বলেছেন, আমি ক্ষমতায় থাকলে খুব দ্রুতই এই প্রবেশ থামাতে পারতাম।

তিনি আরও বলেন, মানুষ যদি জানে যে তারা এখানে এসে হোটেল, ভাতা, আশ্রয় পাবে না—বরং সরাসরি রোয়ান্ডায় পাঠানো হবে, তাহলে তারা আসবেই না।

গত মাসে লন্ডন ও প্যারিস একটি পরীক্ষামূলক চুক্তি করেছে, যাতে ছোট নৌকায় আসা কিছু অভিবাসীকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। গত সপ্তাহেই এ চুক্তির আওতায় প্রথম আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে।

স্টারমার এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, এটি চ্যানেল পাড়ি দেওয়া রেকর্ড সংখ্যক মানুষকে রোধ করতে সহায়ক হবে।

যদিও ঠিক কতজনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তা সরকার প্রকাশ করেনি, তবে সংবাদমাধ্যমগুলোর মতে প্রাথমিকভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫০ জন করে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

সূত্র: এএফপি

