সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় গণহত্যা নিয়ে ভারত সরকারের নীরবতা ‘লজ্জাজনক’: প্রিয়াঙ্কা গান্ধী
গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা ইস্যুতে ভারত সরকারের ‘নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা’ লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র। তিনি অভিযোগ করেন, ইসরায়েল যখন ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ‘বিধ্বংসী হামলা’ চালাচ্ছে, তখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চুপ থেকে ও কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে সেই অপরাধকে পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে।
কানাডাজুড়ে ৪৭০’র বেশি দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে
কানাডায় ২০২৫ সালের দাবানল মৌসুম এরই মধ্যে দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সবচেয়ে খারাপ মৌসুমে পরিণত হয়েছে। শত শত দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগুনের সময়কাল ও তীব্রতা বাড়ছে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রকোপ, দায়ী জলবায়ু সংকট
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে এবং বেশ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।
মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ‘মিশন’ পাঠাবে মালয়েশিয়া
মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে যৌথ শান্তি মিশন পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে মালয়েশিয়া ও এর কয়েকটি আঞ্চলিক অংশীদার দেশ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এই ঘোষণা দেন।
গাজায় স্কুল ধ্বংস, একটি ‘প্রজন্ম হারিয়ে’ যাওয়ার আশঙ্কা
গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬১ হাজার ৫০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বেশিরভাগ শিশুই কোনো ধরনের শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না এবং বেশিরভাগ স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।
কর ও শুল্কের প্রভাবে যুক্তরাজ্যে কমছে না বেকারত্ব
যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার চার বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান বিভাগ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত যুক্তরাজ্যের কর বৃদ্ধির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কার্যকর হওয়ায় বেকারত্ব কমছে না।
ফারাক্কায় বিপৎসীমার ওপর পানি, বন্যার আশঙ্কা
পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে বিপৎসীমার ওপরে বইছে ফারাক্কা ব্যারাজের পানি। এতে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সংলগ্ন এলাকাগুলোতে। এ কারণে ব্যারাজ থেকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় পানি ছাড়া শুরু হয়েছে।
স্পেনে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল, হাজারো মানুষ ঘরছাড়া
স্পেনে ভয়াবহ দাবানলে একজন নিহত হয়েছেন এবং হাজারো মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রচণ্ড তাপদাহ ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে।
পুতিনের কাছ থেকে ইউক্রেনের জমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি ইউক্রেনের জন্য কিছু ভূখণ্ড ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করবেন। হোয়াইট হাউজে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, রাশিয়া ইউক্রেনের একটি বড় অংশ দখল করেছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করেছে। আমরা ইউক্রেনের কিছু ভূখণ্ড ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করতে যাচ্ছি। খবর বিবিসির।
আরও ৯০ দিন বাড়লো চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কবিরতি
বাড়তি শুল্কহার কার্যকর হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই শুল্কবিরতির সময় বাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। দুদেশ তাদের বাণিজ্য বিরতি আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এক যৌথ বিবৃতিতে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ দুটি জানিয়েছে, চলতি বছরের শুরুর দিকে ঘোষিত একে অপরের পণ্যের ওপর তিন অঙ্কের শুল্ক আরও ৯০ দিনের জন্য স্থগিত থাকবে। খবর বিবিসির।
গাজার শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না ম্যাডোনা
গাজার শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না মার্কিন পপস্টার ম্যাডোনা। তিনি পোপ লিওর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, দয়া করে গাজায় যান এবং অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আপনার আলো শিশুদের কাছে পৌঁছে দিন। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
