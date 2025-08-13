  2. আন্তর্জাতিক

ওরকার হামলার ভাইরাল ভিডিও নিয়ে যা জানা গেলো

প্রকাশিত: ০৯:৪২ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
হিউম্যান কিলার নামে পরিচিত একটি ওরকা/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যায় জেসিকা র‌্যাডক্লিফ নামের এক মেরিন প্রশিক্ষককে হিউম্যান কিলার নামে পরিচিত ওরকা হামলা করে হত্যা করেছে। ভিডিওটি নাকি এক মেরিন পার্কের লাইভ শো চলাকালীন ধারণ করা।

টিকটক ও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও দেখে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে ফ্যাক্ট-চেকিংয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে। ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি। জেসিকা র‌্যাডক্লিফ নামের কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব কিংবা এ ধরনের কোনো হামলার বিষয়ে কোনো সরকারি রেকর্ড, সংবাদ প্রতিবেদন বা নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভিডিওটি আসলে এআই-প্রস্তুতকৃত। অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে কীভাবে ভুয়া তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং একবার গতি পেলে তা খণ্ডন করা কতটা কঠিন হয়ে যায়।

জানা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক ওরকা বা কিলার হোয়েল সমুদ্রের অন্যতম বৃহত্তম শিকারি। পুরুষ ওরকা ৯–১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং ওজন ৫ টনের বেশি। তাদের উঁচু পৃষ্ঠপাখনা প্রায় ২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, যা পানিতে সহজেই চোখে পড়ে। বিশাল আকার সত্ত্বেও তারা দ্রুত ও চটপটে সাঁতার কাটতে পারে।

ওরকা বিশ্বজুড়ে পাওয়া যায়—বরফাচ্ছন্ন মেরু সমুদ্র থেকে শুরু করে উষ্ণমণ্ডলীয় সাগর পর্যন্ত। কিছু দল সারা বছর একই এলাকায় থাকে, আবার কিছু দল হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে শিকার বা মৌসুমি পরিবর্তন অনুসরণ করে।

কোথাও তারা স্যামন মাছ শিকার করে, কোথাও আবার সীল, ডলফিন কিংবা অন্য তিমিও শিকার করে। তাদের বিশেষত্ব হলো দলবদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত শিকার কৌশল।

সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস

