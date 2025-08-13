ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ চার স্থাপনায় হুথিদের হামলা

ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ চার স্থাপনায় হুথিদের হামলা
ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ চার স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এক বিবৃতিতে হুথিরা জানিয়েছে যে, তারা হাইফা, নেগেভ, উম্মে আল-রাশরাশ এবং বেয়ারশেবাতে ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা লক্ষ্য করে চারটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। খবর আল জাজিরার।
হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসব হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলা সফলভাবে লক্ষ্য অর্জন করেছে।
গোষ্ঠীটি ইসরায়েলের আক্রমণ শেষ না হওয়া এবং গাজার ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানে এখন পর্যন্ত ৬১ হাজার ৫৯৯ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ৫৪ হাজার ৮৮ জন।
এদিকে অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ৭৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুজন ইসরায়েলের অবরোধের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মারা গেছেন।
তাছাড়া খাদ্য সহায়তা নিতে গিয়ে ১৯ জন নিহত হয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও কানাডাসহ ২৬টি দেশ গাজায় চলমান ‘অকল্পনীয় মাত্রার’ ভোগান্তি ও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এ সংকট থামাতে ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
টিটিএন