উত্তর প্রদেশে প্রতিবন্ধী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

প্রকাশিত: ১১:৫৭ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
উত্তর প্রদেশের পুলিশ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

উত্তর প্রদেশের বালরামপুর জেলায় এক প্রতিবন্ধী নারীকে অপহরণ করে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে। জেলার শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাসভবনের কাছাকাছি স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় ওই নারী তার মামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে দুই যুবক তাকে অপহরণ করে নির্জন মাঠে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতে পারেননি।

এক ঘণ্টা পরও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজ শুরু করেন এবং বাহাদুরপুর পুলিশ ফাঁড়ির কাছে মাঠে ওই নারীকে সন্দেহজনক অবস্থায় খুঁজে পান। তাকে দ্রুত জেলা মহিলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও মানসিকভাবে তিনি ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত।

পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

বালরামপুরের পুলিশ সুপার বিকাশ কুমার বলেন, অভিযুক্তরা এনকাউন্টারে আহত হয়েছে এবং চিকিৎসাধীন রয়েছে। তারা অপরাধের কথা স্বীকার করেছে।

নারীর পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের অবহেলার কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। বাহাদুরপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ৩-৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ ছিল। তবে পুলিশ সুপারের বাড়ির কাছে স্থাপিত একটি ক্যামেরায় ওই নারীকে দৌড়াতে এবং কয়েকজন বাইকারকে দেখা গেছে।

সূত্র: এনডিটিভি

