নাস্তায় সাপ পাওয়ার অভিযোগ নারীর

নাস্তায় সাপ পাওয়ার অভিযোগ নারীর
ভারতের তেলেঙ্গানার মহবুবনগর জেলায় এক নারী নাস্তার ভেতরে সাপ পেয়ে স্থানীয় বেকারির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্রিসাইল নামের ওই নারী জদচরলা পৌরসভার একটি আয়েঙ্গার বেকারি থেকে একটি ডিম পাফ ও একটি কারি পাফ কিনেছিলেন। বাড়িতে ফিরে সন্তানদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য কারি পাফ খুলতেই তিনি ভেতরে একটি সাপ দেখতে পান।
তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেকারিতে গিয়ে বিষয়টি জানালে দোকানের মালিক নাকি উদাসীনভাবে প্রতিক্রিয়া জানান এবং অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেন।
এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্রিসাইল ও তার পরিবার জদচরলা থানায় গিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন।
এদিকে ভারতের বিভিন্ন সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবসে কসাইখানা ও মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারির পর বড় ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী ও ক্ষমতাসীন দলের বেশ কয়েকজন নেতা এই পদক্ষেপকে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ ও স্বাধীনতার পরিপন্থি বলে মন্তব্য করেছেন।
হায়দরাবাদের সংসদ সদস্য ও এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপাল করপোরেশনের (জিএইচএমসি) ১৫ ও ১৬ আগস্ট (স্বাধীনতা দিবস ও জন্মাষ্টমীতে) সব কসাইখানা ও মাংসের দোকান বন্ধ রাখার আদেশের তীব্র সমালোচনা করেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম