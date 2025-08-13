  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রে মন্দিরের সাইনবোর্ডে ‘ভারত-মোদীর মুর্দাবাদ’

প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে একটি হিন্দু মন্দিরের সাইনবোর্ডে ভাঙচুর চালিয়ে ‘হিন্দুস্তান মোদী মুর্দাবাদ’ লিখে রেখে যান হামলাকারীরা/ এক্স (আগে টুইটার) থেকে সংগৃহীত ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে একটি হিন্দু মন্দিরের সাইনবোর্ডে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কালো কালি দিয়ে ভারত ও দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিদ্বেষমূলক উক্তি লিখে গেছেন হামলাকারীরা। 

রোববার (১০ আগস্ট) গ্রিনউড সিটিতে অবস্থিত বিএপিএস স্বামিনারায়ণ মন্দিরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন উপাসনালয়টির জনসংযোগ দপ্তর। হামলাকারীরা সাইনবোর্ডে লিখে রাখেন, ‘হিন্দুস্তান মোদী মুরদাবাদ’।

শনিবার (১৬ আগস্ট)  জন্মাষ্টমী পালিত হবে, তার মাত্র কয়েক দিন আগে এ ঘটনা ঘটলো এর আগে চলতি বছরের মার্চে ক্যালিফোর্নিয়ায় বিএপিএস হিন্দু মন্দিরে অজ্ঞাত ব্যক্তি ভাঙচুর চালান। সে সময় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল এটিকে জঘন্য কাজ বলে অভিহিত করেন ও যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

শিকাগোর ভারতীয় দূতাবাস ১০ আগস্টের এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছে। এক বিবৃতিতে দূতাবাস জানায়, মন্দিরের মূল সাইনবোর্ড বিকৃত করা হয়েছে এ ধরনের দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হলো

দূতাবাসের এক্স (আগে টুইটার) পোস্টে বলা হয়, ইন্ডিয়ানার গ্রিনউড বিএপিএস স্বামিনারায়ণ মন্দিরের মূল সাইনবোর্ড বিকৃত করা নিন্দনীয়। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিষয়টি আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তুলে ধরেছি

এতে আরও বলা হয়, কনসাল জেনারেল স্থানীয় মেয়রসহ ভক্ত ও কমিউনিটি নেতাদের এক সমাবেশে সংহতি, ঐক্য ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। মন্দির কর্তৃপক্ষও তাদের পোস্টে জানিয়েছে, এই ঘটনা তাদের কমিউনিটির ঐক্য ও সংকল্প আরও দৃঢ় করেছে এবং তারা ধর্মবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।

বিএপিএস স্বামিনারায়ণ সংস্থার জনসংযোগ বিভাগ এ ঘটনাকে ঘৃণাজনিত অপরাধ আখ্যা দিয়ে ধর্মবিরোধী বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

মার্কিন কংগ্রেসম্যান নিক লা-লোটা এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, ধর্মীয় প্রেরণায় পরিচালিত অপরাধ অবশ্যই নিন্দনীয় অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

বিএপিএস কর্তৃপক্ষ তাদের পোস্টে আরও জানায়, এক বছরেরও কম সময়ে চতুর্থবারের মতো আমাদের একটি মন্দির ঘৃণিত হামলার শিকার হলো। এই হামলা কেবল আমাদের ঐক্য ও সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছে। আমরা ধর্মবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবো

সূত্র: এনডিটিভি

