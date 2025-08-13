  2. আন্তর্জাতিক

অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতে আরও এক বাংলাদেশি গ্রেফতার

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:১১ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতে আরও এক বাংলাদেশি গ্রেফতার
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাতে হাওড়া থেকে খুলনার বাসিন্দা উমর কারিগরকে গ্রেফতার করে স্থানীয় পুলিশ/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ফের এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। খুলনার বাসিন্দা উমর কারিগরকে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) হাওড়ার একটি মহাসড়ক থেকে আটক করে লিলুয়া থানা-পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাঁচদিন আগে ভারতের বসিরহাট সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন উমর। এরপর ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে কোনা জাতীয় সড়কের পাশে পরিচিত এক ব্যক্তির বাসায় ওঠেন। পশ্চিবঙ্গে এসে তিনি দিনমজুরের কাজ শুরু করেন।

গ্রেফতারের দিন কাজ শেষে পায়ে হেঁটে ওই পরিচিতর বাড়িতে ফিরছিলেন উমর। এসময় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের পাশে দাঁড়ানো পুলিশ তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেলে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করেছেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) উমরকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উমর কী কারণে ভারতে এসেছেন, কীভাবে সীমান্ত অতিক্রম করেছেন ও এ কাজে কারা তাকে সহায়তা করেছে- এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে লিলুয়া থানায় আর কোনো বাংলাদেশি নাগরিক অবস্থান করছে কি না, তা নিয়েও অনুসন্ধান চলছে।

ডিডি/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।