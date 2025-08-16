  2. আন্তর্জাতিক

ডোনাল্ড ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক শুরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৩ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন/ ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলাস্কার এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে বৈঠক শুরু হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টায় তাদের বৈঠক শুরু হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এটাই তার প্রথম সাক্ষাৎ। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করার পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎও এটাই প্রথম।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং রাশিয়াবিষয়ক মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ অংশ নিয়েছেন।

রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং রুশ প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

