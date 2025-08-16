  2. আন্তর্জাতিক

বোমারু বিমান দিয়ে ট্রাম্প কি পুতিনের কাছে শক্তি প্রদর্শন করলেন?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
পুতিনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বি-২ বোমারু বিমান ছবি: এএফপি।

আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের সময় যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক শক্তির প্রদর্শন করেছে। এদিন বি-২ স্পিরিট স্টেলথ বোমারু বিমানসহ কয়েকটি যুদ্ধবিমান প্রদর্শন করা হয়।

ভাইরাল হওয়া ২২ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে দেখা যায়, আলাস্কার জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে লাল কার্পেট ধরে মঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন দুই প্রেসিডেন্ট। ঠিক তখনই আকাশ বি-২ বোমারু ও ফাইটার জেট উড়তে দেখা যায়। পুতিনও মাথা উঁচু করে সেই দৃশ্য দেখেন।

এই প্রদর্শনীকে ওয়াশিংটনের শক্তি ও সামরিক ক্ষমতার স্পষ্ট বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আগে।

বি-২ বোমারু বিমান হলো বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল যুদ্ধবিমান, প্রতিটির দাম প্রায় ২.১ বিলিয়ন ডলার।

তৈরি করেছে নর্থরপ গ্রুম্যান। এর উৎপাদন শুরু হয়েছিল আশির দশকের শেষ দিকে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ২১টির বেশি তৈরি হয়নি।

৬ হাজার নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত রিফুয়েল ছাড়া উড়তে সক্ষম। আকাশে জ্বালানি ভরার সুবিধায় পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে আঘাত হানতে পারে।

এর পেলোড ক্ষমতা ৪০ হাজার পাউন্ড (১৮,১৪৪ কেজি)—যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত ও পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে পারে।

এগুলো সর্বোচ্চ ১৬টি বি৮৩ নিউক্লিয়ার বোমা বহন করতে পারে। এছাড়া ৩০ হাজার পাউন্ড ওজনের বাঙ্কার বাস্টার বোমাও বহন করতে সক্ষম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুনে ইরানের ফোরদো পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে মার্কিন বাহিনী ছয়টি বাঙ্কার বাস্টার বোমা ব্যবহার করেছিল, যেখানে এই বি-২ বোমারুই প্রধান ভূমিকা রাখে।

সূত্র: এনডিটিভি

