বসিরহাটে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে বিএসএফ

প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
বসিরহাটে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে বিএসএফ
পশ্চিমবঙ্গে বসিরহাটে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেশ কয়েক কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া বসাচ্ছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এর মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে বলে আশা করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গায় সীমান্তবর্তী অঞ্চল দক্ষিণপাড়া। সেখানে বেশ কয়েক কিলোমিটারজুড়ে লোহার কাঠামো লাগানো থাকলেও ছিল না কোনো কাঁটাতারের বেড়া। আবার কোথাও কাঁটাতার থাকলেও তার দশা বেহাল। কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল ঘোজাডাঙ্গার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ফলে উত্তর ২৪ পরগনার আন্তর্জাতিক সীমানায় প্রায় ৩১৮ একর জমিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এ অবস্থায় কয়েক মাস আগে ৩১৮ একর জমি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করে জেলা প্রসাশন। সেই মোতাবেক সীমান্ত লাগোয়া ব্লকগুলোর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারেরা (বিডিও) আপাতত ২০০ একর জমি কেনার নথি তৈরি করেন। এরই মধ্যে ১৩৮ একর জমি কিনে নিয়েছে রাজ্য সরকারের জেলা প্রশাসন।

সূত্র জানিয়েছে, সেই জমি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এরই মধ্যে সেখানে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন বিএসএফ সদস্যরা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, কাঁটাতারের উচ্চতা হবে ২০ ফুট। বেড়া লাগোয়া এলাকায় তৈরি হচ্ছে ২০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তাও। এই রাস্তা ব্যবহার করে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা নজরদারি চালাতে পারবেন। এছাড়া, কাঁটাতারের পাশেই বসানো হবে উন্নত মানের আলো এবং বিশেষ সেন্সর।

ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের বাসিন্দারা বলছেন, ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে এপারে দক্ষিণপাড়া গ্রাম আর ওপারের রয়েছে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার লক্ষ্মীদাড়ি এলাকা। এই পুরো অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্পূর্ণ হলে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে।

