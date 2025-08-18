  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গে ‘বোমা এনেছিলেন’ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা, বিস্ফোরণে মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গে ‘বোমা এনেছিলেন’ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা, বিস্ফোরণে মৃত্যু
ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি। তার আগেই ফের ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো রাজ্য, প্রাণ হারালো এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্ৰাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন মধ্যমগ্ৰাম হাইস্কুলের গেটের সামনে। 

জানা যায়,রোববার (১৭ আগস্ট) গভীর রাতে মধ্যমগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা সচ্চিদানন্দ মিশ্র। তার হাতে একটি ব্যাগ ছিল। হঠাৎ করে সেই ব্যাগ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, আশপাশের বাড়ির কাঁচের জানালা পর্যন্ত ভেঙে যায়।

আরও পড়ুন>>

মধ্যমগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন মার্কেটের সিকিউরিটি গার্ডরা দৌড়ে এসে দেখেন এক ব্যক্তি পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় মধ্যমগ্রাম থানায়। ঘটনাস্থলে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ এসে সচ্চিদানন্দকে উদ্ধার করে বারাসাত স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্যাগের ভেতরে বোমা ছিল, তা ফেটে যাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তে এরই মধ্যে মধ্যমগ্রামে পৌঁছেছে ভারতের তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন এনআইএ কর্মকর্তারা।

রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, বিষয়টি তদন্তাধীন। তবে প্রশ্ন উঠছে, উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা এখানে এত রাতে কী করছিলেন? পুরোটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বারাসাতের অ্যাডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ অতীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বেশি কিছু বলা যাবে না। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

ডিডি/কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।