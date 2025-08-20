  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তানে ট্রাক-মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে নিহত ৭৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ শিশুসহ ৭৩ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটিতে অধিকাংশ যাত্রীই ছিল ইরান থেকে বিতাড়িত আফগান নাগরিক। একজন তালেবান কর্মকর্তা বিবিসি পশতুকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে হেরাত প্রদেশে একটি ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর কাবুলগামী একটি বাসে আগুন ধরে যায়। হেরাতের তালেবানের তথ্য ও সংস্কৃতি পরিচালক আহমাদুল্লাহ মোত্তাকি এ তথ্য জানিয়েছেন। এই কর্মকর্তা জানান, বাসের সবাই নিহত হয়েছেন। এছাড়া পাশাপাশি অন্যান্য যানবাহনের দুজনও নিহত হয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সংঘাতের কারণে পালিয়ে আসা অবৈধ আফগান অভিবাসীদের বহিষ্কারের পদক্ষেপ নিয়েছে ইরান। সে কারণেই ইরান থেকে আফগানিস্তানে আসছিলেন ওই অভিবাসীরা।

আফগানিস্তান-ইরান সীমান্তের কাছে একটি শহরের কথা উল্লেখ করে প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র মোহাম্মদ ইউসুফ সাঈদী এএফপিকে বলেন, সব যাত্রীই অভিবাসী ছিলেন। তারা ইসলাম কালা থেকে গাড়িতে উঠেছিলেন।

হেরাত পুলিশ জানিয়েছে যে বাস চালকের অতিরিক্ত গতি এবং অবহেলার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ। সেখানে কয়েক দশক ধরে সংঘাতের কারণে রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সড়কে যান চলাচলের নিয়মকানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

১৯৭০ সালের পর থেকে কয়েক লাখ আফগান নাগরিক ইরান ও পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর বিপুল সংখ্যক আফগান নাগরিক দেশ ছেড়েছে।

এর আগে জুলাই মাসের মধ্যে অবৈধ আফগান নাগরিকদের স্বেচ্ছায় ইরান ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৫ লাখের বেশি আফগান ইরান ছেড়েছেন। তাদের কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় ইরানে ছিলেন।

টিটিএন

