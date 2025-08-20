বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ যন্ত্র বসাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ যন্ত্র বসাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন দূষণপ্রবণ শহরে বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। দূষণ রোধ করা ও বায়ুর মান উন্নত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, এই যন্ত্রগুলোর মাধ্যমে বাতাসে থাকা দূষণকারী উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ফলে কোনো এলাকায় দূষণের মাত্রা অনুমোদিত সীমার বাইরে গেলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
মূলত কলকাতার মতো মহানগরে বায়ু দূষণ দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় সমস্যা। তাই সমাধানের অংশ হিসেবেই এই প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
আপাতত কলকাতাসহ রাজ্যের ছয়টি দূষণপ্রবণ শহরে এই যন্ত্র স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে- হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর, আসানসোল, হলদিয়া ও দুর্গাপুর। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অন্যান্য শহরেও যন্ত্র বসানো হবে।
জাতীয় পরিচ্ছন্ন বায়ু কর্মসূচি (এনসিএপি)-এর তালিকায় ভারতের ১৩৫টি দূষণপ্রবণ শহরের মধ্যে এই ছয়টি শহরের নামও রয়েছে। রাজ্যের লক্ষ্য, ২০২৬ সালের মধ্যে এসব শহরে পিএম মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা।
দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দাবি, এরই মধ্যে কিছু শহরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যেমন, হলদিয়ায় পিএম-২.৫ এর মাত্রা নেমে এসেছে ৩৮ এ, যা অনুমোদিত সীমা ৪০ এর নিচে।
২০২৪-২০২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে খোলা আকাশের নিচে মোট ২৬ হাজার ৭৪৮টি দূষণ উৎস চিহ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১৯ হাজার ৭২১ ক্ষেত্র কৃষি ফসলের আবর্জনা পোড়ানোর সঙ্গে যুক্ত।
পরিবেশবিদ লাল বিহারী চট্টরাজ বলেন, এই যন্ত্রগুলো থেকে পাওয়া তথ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে আগাম সতর্কতা থাকলে দূষণ মোকাবিলার পদক্ষেপ আরও ফলপ্রসূ হবে।
রাজ্য সরকারের আশা, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কলকাতা ও আশেপাশের শহরগুলোর বায়ু মান উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আসবে।
ডিডি/এসএএইচ