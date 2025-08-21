  2. আন্তর্জাতিক

মহাবিপন্ন সুমাত্রান বাঘের শেষ আশ্রয়স্থল যেখানে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
মহাবিপন্ন সুমাত্রান বাঘের শেষ আশ্রয়স্থল যেখানে
সুমাত্রান বাঘ/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইন্দোনেশিয়া এখন বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে বেঁচে আছে মহাবিপন্ন সুমাত্রান বাঘ। এক সময় জাভা ও বালিতেও এদের দেখা মিললেও এখন শুধু সুমাত্রা দ্বীপেই এদের অস্তিত্ব টিকে আছে।

বালি দ্বীপের সৈকত কিংবা জাকার্তার শহুরে কোলাহল ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার আরেকটি পরিচয় হলো এটাই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে এখনও বেঁচে আছে রহস্যময় এই সুমাত্রান বাঘ। কেরিনচি সেবলাত জাতীয় উদ্যান এবং অন্যান্য সংরক্ষিত বনে এই মহাবিপন্ন বাঘ বিচরণ করে।

তাছাড়া সুমাত্রা ভ্রমণ মানে শুধু বন্যপ্রাণী দেখা নয়, এটি বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত ঘন বন জঙ্গলে ট্রেকিং, আগ্নেয়গিরির গঠিত ভূপ্রকৃতি ও লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাতের এক অনন্য অভিজ্ঞতা দেবে।

২০১৮ সালের আইইউসিএন রেড লিস্ট অনুযায়ী, বন্য পরিবেশে প্রাপ্তবয়স্ক সুমাত্রান বাঘের সংখ্যা ৪০০-এরও কম। তারা বিচ্ছিন্ন বনভূমিতে বসবাস করছে, যেখানে চোরাশিকার, অবৈধ কাঠ কাটা, কৃষি সম্প্রসারণ এবং নতুন অবকাঠামোর নির্মাণ তাদের অস্তিত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

সম্প্রতি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত সুমাত্রা ওয়াইড টাইগার সার্ভে-এর আওতায় কেরিনচি সেবলাত জাতীয় উদ্যান ও তার আশেপাশের ১৫ হাজার বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় সমীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা গেছে বাঘের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে।

২০২০ সালে চালানো বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই পার্ক ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ১২৮টি সুমাত্রান বাঘ রয়েছে, যার মধ্যে ১১৯টি কেরিনচি সেবলাত জাতীয় উদ্যানের ভেতরে বা এর সীমানার মধ্যে বসবাস করে। সংরক্ষণবিদদের মতে, যদি এই আবাসস্থল সুরক্ষিত রাখা যায় এবং হুমকিগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তবে এখানকার পরিবেশ ১৪৪ থেকে ১৫০টি বাঘকে টিকিয়ে রাখার সক্ষমতা রাখে।

সুমাত্রান বাঘ ইন্দোনেশিয়ার শেষ জীবিত বাঘ প্রজাতি। এর ভবিষ্যৎ এখন বিপদের মুখে। কেরিনচি সেবলাতের মতো সংরক্ষিত অঞ্চলগুলো তাদের শেষ আশ্রয় হলেও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন নজরদারি, চোরাশিকার রোধে কঠোর ব্যবস্থা, এবং পরিবেশে মানবিক চাপ কমানোর কার্যকর উদ্যোগ।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।