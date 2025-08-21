ভারতের আয়ে হতাশার পূর্বাভাস, মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির শঙ্কা

ভারতের আয়ে হতাশার পূর্বাভাস, মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির শঙ্কা
ভারতীয় কোম্পানিগুলোর আয় প্রত্যাশা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের আশঙ্কায় বিশ্লেষকরা আয়ের পূর্বাভাসে বড় কাটছাঁট করেছেন। যদিও প্রস্তাবিত কর ছাড় কিছুটা প্রভাব কমাতে পারে।
এলএসইজি আইবিইএস-এর তথ্য অনুযায়ী, গত দুই সপ্তাহে ভারতের বড় ও মাঝারি মাপের কোম্পানিগুলোর আগামী ১২ মাসের আয় পূর্বাভাস ১.২ শতাংশ কমেছে, যা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।
এই পতন একাধিক ত্রুটিপূর্ণ ত্রৈমাসিক ফলাফল ও বাজার দুর্বলতার ধারাবাহিকতার পর এসেছে, যা গত বছর শুরু হয়েছিল এবং সূচকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
যদিও ভারতের অর্থনীতি প্রধানত অভ্যন্তরীণ চাহিদাভিত্তিক এবং নিফটি ৫০ কোম্পানিগুলোর মাত্র ৯ শতাংশ রাজস্ব আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, তবুও রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য হুমকি তৈরি করছে।
এমইউএফজি-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যদি এই শুল্ক স্থায়ী হয় তাহলে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ পয়েন্ট পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে বস্ত্র খাতের মতো কর্মসংবেদনশীল শিল্পে।
এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে সম্প্রতি বড় পরিসরে কর সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।
জে.পি মরগ্যান অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট-এর গ্লোবাল মার্কেট স্ট্র্যাটেজিস্ট রাইসা রাসিদ বলেন, এখন এমন এক সময়, যখন শুল্ক নিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যায়ন এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, তবে এই শুল্কের ফলে তা হ্রাস পেতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরীণমুখী কিছু শেয়ার আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।
২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত যেখানে আয় বৃদ্ধি ছিল ১৫–২৫ শতাংশের মধ্যে, সেখানে ভারতের কোম্পানিগুলোর আয় বৃদ্ধি পরপর পাঁচটি প্রান্তিকে এক অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
এপ্রিল-জুন প্রান্তিক শেষে, গাড়ি ও যন্ত্রাংশ, মূলধনী পণ্য, খাদ্য ও পানীয় এবং ভোক্তা টেকসই পণ্য খাতে সবচেয়ে বেশি আয় প্রত্যাশা কমেছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম