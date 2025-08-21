যুক্তরাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন
যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থীর আবেদনের সংখ্যা রেকর্ড ছুঁয়েছে। দেশটির হোম অফিস (যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরে এক লাখ ১১ হাজার ৮৪ জন আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। যা ২০০১ সাল থেকে বর্তমান রেকর্ড অনুযায়ী সর্বোচ্চ।
এই পরিসংখ্যান এমন এক সময়ে এসেছে, যখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার নেতৃত্বাধীন লেবার সরকার অভিবাসীদের হোটেলে রাখার নীতি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে। জুন ২০২৫ শেষে ৩২ হাজার ৫৯ জন অভিবাসী হোটেলে অবস্থান করেন, যা আগের বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি।
এদিকে ছোট নৌকায় করে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অনিয়মিতভাবে প্রবেশ করা অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্টারমার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫০ হাজারের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী বিপজ্জনক এ পথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশে করেছে।
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, অনিয়মিত আগমন গত বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেড়েছে, যার ৮৮ শতাংশই এসেছেন ছোট নৌকায়।
এই ইস্যুতে কিয়ার স্টারমারকে চাপে রেখেছে ডানপন্থি রিফর্ম ইউকে পার্টি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভিবাসনবিরোধী রাজনীতিক নাইজেল ফারাজ।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম