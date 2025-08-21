নর্ডস্ট্রিম বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে ইউক্রেনীয় নাগরিক গ্রেফতার

নর্ডস্ট্রিম বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে ইউক্রেনীয় নাগরিক গ্রেফতার
ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার ‘সামরিক অভিযানের’ কয়েক মাস পর বাল্টিক সাগরের নিচে নর্ডস্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ইউক্রেনীয় নাগরিককে ইতালিতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জার্মান প্রসিকিউটররা।
সেরহি কে নামের ওই ব্যক্তিকে রিমিনি প্রদেশ থেকে গ্রেফতার করেছে ইতালির সেনা পুলিশ কারাবিনিয়ের। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি সেই দলে ছিলেন, যারা রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহকারী নর্ড স্ট্রিম ১ ও নর্ড স্ট্রিম ২ পাইপলাইনে বিস্ফোরক বসিয়েছিলেন।
২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ঘটে যাওয়া ওই বিস্ফোরণ ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ লাইন কেটে দেয়। সেসময় যুদ্ধের কারণে এমনিতেই মারাত্মক জ্বালানি সংকটে ভুগছিল ইউরোপ। যদিও এই বিস্ফোরণের দায় এখনো কেউ স্বীকার করেনি। আর ইউক্রেনও এ ঘটনায় সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।
প্রসিকিউটররা জানান, সেরহি কে নর্ড স্ট্রিম ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার অন্যতম মূল কুশীলব বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন এক দলের সদস্য হিসেবে, যারা জার্মানির রোস্টক বন্দর থেকে একটি ইয়ট ভাড়া করে ডেনমার্কের বর্নহলম দ্বীপের নিকটবর্তী বাল্টিক সাগরে পৌঁছান ও সেখানে বিস্ফোরক স্থাপন করেন।
নর্ড স্ট্রিম ১ এর দুটি পাইপলাইন রাশিয়ার উপকূল থেকে উত্তর-পূর্ব জার্মানি পর্যন্ত ১২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ করত। তবে নর্ড স্ট্রিম ২ কখনো চালু হয়নি। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের আগে জার্মানি এটির অনুমোদন বাতিল করেছিল। কয়েক মাস পর রাশিয়া নর্ড স্ট্রিম ১-ও বন্ধ করে দেয়।
বিস্ফোরণে চারটির মধ্যে তিনটি পাইপলাইনে ফাটল ধরে। এরপর থেকেই ধ্বংসকারীদের পরিচয় নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়। পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার দিকে সন্দেহের আঙুল তোলে, আর মস্কো দায় দেয় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ওপর। তবে এখন পর্যন্ত ইউক্রেন রাশিয়া কিংবা অন্য কোনো ‘রাষ্ট্রের’ সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলেনি।
গত বছর জার্মান গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছিল, ইউক্রেনীয় ডুবুরিদের একটি দল ইয়ট ভাড়া করে বাল্টিক সাগরে গিয়ে এ হামলা চালায়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গত আগস্টে ইউক্রেনীয় ডুবুরি ভলোদিমির জেডের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন জার্মান প্রসিকিউটররা।
সর্বশেষ তারা জানিয়েছে, ইতালিতে আটক সেরহি কে-কে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জার্মানিতে প্রত্যর্পণের পর তদন্তকারী বিচারকের সামনে হাজির করা হবে। তার বিরুদ্ধে ‘যৌথভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো ও সাংবিধানিক কাঠামো দুর্বল করার মতো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে’ সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ