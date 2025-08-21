চীনের কাছে ৫০০ প্লেন বিক্রির আলোচনা করছে বোয়িং
মার্কিন উড়োজাহাজ প্রস্তুতকারক বোয়িং চীনা কোম্পানিগুলোর কাছে ৫০০ প্লেন বিক্রির জন্য আলোচনা করছে। ব্লুমবার্গের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এমন তথ্য জানিয়েছে।
এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে এটি বোয়িংয়ের জন্য বড় সফলতা হবে, যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মান নিয়ে সংকট ও বিক্রয়হীনতায় ভুগছে। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর প্রি-মার্কেট লেনদেনে কোম্পানির শেয়ারের দাম ৩.৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়, যদিও পরে তা কিছুটা কমে আসে।
চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল বলে জানিয়েছে ব্লুমবার্গের সূত্র। চীনা কর্মকর্তারা এরই মধ্যে দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলো থেকে চাহিদার তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছেন।
চুক্তিটি ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য কৌশলের অংশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে ট্রাম্পের চীন সফরে ৩০০টি বোয়িং প্লেনের জন্য ৩৭ বিলিয়ন ডলারের একটি বড় অর্ডার এসেছিল।
বোয়িং বর্তমানে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে—২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে তারা ২০১৮ সালের পর সর্বাধিক সংখ্যক বিমান সরবরাহ করেছে, যদিও ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ৭৩৭ ম্যাক্স বিমানে ফিউজলাজ প্যানেল বিস্ফোরণের ঘটনায় কোম্পানির মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।
এছাড়া, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ৭৩৭ ম্যাক্স-এর দুটি মারাত্মক দুর্ঘটনাও কোম্পানির ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দেয়।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম