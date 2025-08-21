সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২১ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, পরবর্তী সরকারের কোনো পদে আমি থাকবো না: ড. মুহাম্মদ ইউনূস
যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেসারাট নিউজে লেখা এক নিবন্ধে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। আর নির্বাচন শেষেই তিনি রাষ্ট্রের সব দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। নির্বাচনে যে সরকার গঠিত হবে সেটির কোনো পদেই থাকবেন না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি।
৮ মামলায় জামিন পেয়েছেন ইমরান খান
সামরিক বাহিনীর অবকাঠামোতে হামলার অভিযোগে দায়ের করা আটটি মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে জামিন দিয়েছে আদালত। তবে এখনই কারামুক্ত হতে পারচ্ছেন না দেশটির সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। কেননা একটি দুর্নীতির মামলায় চৌদ্দ বছরের সাজা রয়েছে ইমরান খানের।
কলকাতায় বাংলাদেশি সন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বারবার অভিযোগ করে এসেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বললেই লোকজনকে হেনস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু এবার তার নিজের রাজ্যেই এমন ঘটনা ঘটলো। কলকাতায় বাংলা ভাষায় কথা বলার কারনে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে শিয়ালদহ ব্রিজের নিচের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।
ইসিআইতে বিজেপির আধিপত্য, ভারতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক
ভারতের নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয় এখন আন্তর্জাতিক গবেষণাতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। সুইডেনের ভি-ডেম ইনস্টিটিউটের সূচকে একসময় দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেক এগিয়ে থাকলেও গত এক দশকে তা ক্রমেই নিচে নামছে। ভোটার অনিয়ম ও রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা কমে আসাকে এর মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সমালোচকরা বলছেন, ২০১৪ সাল থেকে বিজেপির একক আধিপত্যের কারণে ভারসাম্য রক্ষার যে ভূমিকা ইসিআই পালন করত, তা আর কার্যকর হচ্ছে না।
ভারতের আয়ে হতাশার পূর্বাভাস, মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির শঙ্কা
ভারতীয় কোম্পানিগুলোর আয় প্রত্যাশা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের আশঙ্কায় বিশ্লেষকরা আয়ের পূর্বাভাসে বড় কাটছাঁট করেছেন। যদিও প্রস্তাবিত কর ছাড় কিছুটা প্রভাব কমাতে পারে।
ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধে লাভবান হচ্ছে চীন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়াকড়ি বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ নয় বরং নীরব প্রত্যাখ্যানের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের প্রচেষ্টা বাস্তবে বিপরীত ফলাফল দিয়েছে। এই ফাঁকে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে তুলছে চীনসহ বেশ কিছু দেশ।
সবজির দাম আকাশছোঁয়া, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে মাছ, মাংস, ডিম
বর্ষার মৌসুমে বাজারে সবজির দাম একটু বেশি থাকে। তবে বর্ষার মৌসুম শেষের দিকে হলেও তার রেষ এখনো কাঁচা বাজারে রয়েই গেছে। বর্ষা মৌসুমে সাধারণ কৃষির ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে। এসময় কখনো অতিবৃষ্টি আবার কখনো অনাবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হলে বাজারে যোগান কমে যায়। ফলে দামও বাড়ে। চলতি বছরের বর্ষায়ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।
বিদেশি পর্যটক বাড়াতে বিনামূল্যে প্লেনের টিকিট দেবে থাইল্যান্ড
বিদেশি পর্যটক বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে থাইল্যান্ড। এই কর্মসূচির আওতায় থাইল্যান্ডে ভ্রমণকারী আন্তর্জাতিক পর্যটকদের বিনামূল্যে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের টিকিট দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ অন্তত দুই লাখ পর্যটককে এ উদ্যোগের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে ভ্রমণে উৎসাহিত করা।
‘মেগা সুনামির’ ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্র, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে পশ্চিম উপকূল
ভয়ংকর ‘মেগা সুনামির’ ঝুঁকিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি আঘাত হানলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে দেশটির বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে গোটা সম্প্রদায়। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা জানিয়েছেন, আলাস্কা, হাওয়াই ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে।
মারা গেছেন ভাইরাল ‘দয়ালু বিচারক’ ফ্রাঙ্ক ক্যাপ্রিও
জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান ‘কট ইন প্রভিডেন্স’-এর বিচারক ফ্রাঙ্ক ক্যাপ্রিও মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের লড়াই শেষে গত বুধবার (২০ আগস্ট) ফ্রাঙ্ক ক্যাপ্রিও মারা যান বলে তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে জানানো হয়েছে।
এসএএইচ/জেআইএম