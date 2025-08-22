চিলির অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প
চিলির অ্যান্টার্কটিক অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ড্রেক প্রণালীতে ৭.৫ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস তথ্য জানিয়েছে।
ভূমিকম্পটি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত ১০টা ১৬ মিনিটে আঘাত হানে। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০.৮ কিলোমিটার (প্রায় ৬.৭ মাইল) গভীরে।
দেশটির ন্যাশনাল সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার নিশ্চিত করেছে যে এই ভূমিকম্পের ফলে সুনামির কোনো ঝুঁকি নেই।
ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ড্রেক প্রণালীতে, যা দক্ষিণ আমেরিকা ও অ্যান্টার্কটিকার মধ্যে অবস্থিত একটি প্রায় ৫০০ মাইল চওড়া উত্তাল সাগরপ্রণালী, যা আটলান্টিক ও প্যাসিফিক মহাসাগরের সংযোগস্থল হিসেবে পরিচিত।
চিলির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা সেনাপ্রেড ভূমিকম্পটিকে মধ্যম মাত্রার বলে বর্ণনা করেছে এবং অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলের জন্য সতর্কতামূলক সতর্কতা জারি করেছে।
চিলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল মাগায়ানেস এর জন্য কোনো ঝুঁকি নেই।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম