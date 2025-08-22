পাবজি আসক্ত ছেলের ফোন কেড়ে নেওয়ায় আত্মহত্যা

পাবজি আসক্ত ছেলের ফোন কেড়ে নেওয়ায় আত্মহত্যা
অনলাইন গেম পাবজিতে আসক্ত হওয়ার কারণে ছেলের ফোন কেড়ে নেন বাবা-মা। এতে অভিমান করে দশম শ্রেণিতে পড়া ওই ছেলে আত্মহত্যা করেছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের তেলেঙ্গানার নির্মল জেলায়।
স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বেটি রিশেন্দ্র নামে ওই ছাত্র প্রতিদিন ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গেম খেলতো। এমনকি সে স্কুলে যেতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ সে বলেছিল, ক্লাস করলে পাবজি খেলার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না।
ছেলেটির বাবা-মা জানিয়েছেন, তাকে কাউন্সেলিং করার জন্য একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন নিউরোসার্জনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে অবাধ্য ছিল।
বাবা-মা জানিয়েছেন, তার ছেলে ডাক্তারকেও হুমকি দিয়েছিল।
এরপর হতাশ হয়ে তারা তিন দিন আগে তাদের ছেলের ফোন কেড়ে নেন। ফলে গেমটি খেলতে না পেরে রিশেন্দ্র আত্মহত্যা করে।
সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে পাবজি আসক্তির অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে।
এই বছরের শুরুতে, বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলায় রেললাইনে গেমটি খেলতে গিয়ে তিন কিশোর ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়। কারণ গেম খেলার সময় তাদের কানে ইয়ারফোন ছিল।
আরেকটি ঘটনায় হায়দরাবাদে একজন ক্যাব চালকের গাড়ি চালানোর সময় পাবজির একটি উদ্বেগজনক ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল। পিছনের সিটে বসা একজন যাত্রীর ধারণ করা ফুটেজে দেখা গেছে যে ওই চালক এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছেন এবং অন্য হাতে তার ফোন ধরে আছেন। ভিডিওতে মাঝে মাঝে চালককে উভয় হাতে গেম খেলতে দেখা গেছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম