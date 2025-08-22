সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২২ আগস্ট ২০২৫

  2. আন্তর্জাতিক

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

গাজা শহর দখলের অনুমোদন দেবেন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজা শহর দখলের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন বলে জানিয়েছেন। তবে এরমধ্যে হামাসের সঙ্গে চলমান আলোচনাও আবার শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যার লক্ষ্য হচ্ছে অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি এবং প্রায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান।

জাপানে চালের দাম বেড়েছে ৯১ শতাংশ

চলতি বছরের জুলাই মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় জাপানে চালের দাম প্রায় ৯১ শতাংশ বেড়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) প্রকাশিত সরকারি তথ্য থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তবে আগের মাসগুলোর তুলনায় এই বৃদ্ধির হার কিছুটা কম, যা প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার জন্য স্বস্তির কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে।

শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে গ্রেফতার

শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহেকে সরকারি অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) এএফপিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন দেশটির এক জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

দনবাস ছাড়ো, ন্যাটোকে ভুলে যাও : ইউক্রেনকে পুতিনের শর্ত

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে নতুন কিছু শর্ত সামনে এনেছেন। রয়টার্সকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনি চান ইউক্রেন পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চল সম্পূর্ণ ছেড়ে দিক, ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করুক ও দেশটিতে কোনো পশ্চিমা সেনা মোতায়েন না হোক।

প্রথমবারের মতো গাজা সিটিতে দুর্ভিক্ষের কথা নিশ্চিত করলো আইপিসি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় শহর গাজা সিটিতে দুর্ভিক্ষের বিষয়টি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘ সমর্থিত খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি)। সংস্থাটি তাদের খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ ও ভয়াবহ স্তর ফেজ-৫ এ উন্নীত করেছে।

৫০০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা থেকে রেহাই পেলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা বাতিল করেছে নিউইয়র্কের আপিল আদালত। গত বছর জালিয়াতির অভিযোগে তাকে এই অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ভারতকে ‘শুল্কের মহারাজ’ বললেন ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা

ভারতকে ‘শুল্কের মহারাজ’ আখ্যা দিয়ে রাশিয়ার সস্তা তেল আমদানির মাধ্যমে মুনাফা করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তার দাবি, ভারত রাশিয়ার তেল শোধন করে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় উচ্চমূল্যে বিক্রি করছে, যা এক ধরনের ‘মানি লন্ডারিং’। আর এর জেরেই আগামী সপ্তাহ থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হতে যাচ্ছে।

দিল্লিতে কুকুরকে প্রকাশ্যে খাবার দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

পথকুকুর নিয়ে বেশকিছু দিন ধরেই উত্তাল দিল্লি। এমনকি, বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আক্রমণের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। এ অবস্থায় দিল্লির পথকুকুর ইস্যুতে নতুন রায় দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। রায়ে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ভারতে ‘সস্তা’ রুশ তেলের শীর্ষ উপকারভোগী আম্বানি

ফিনল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের (সিআরইএ) অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, সস্তায় রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় উপকারভোগী হলো ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (আরআইএল), যার নেতৃত্বে রয়েছেন এশিয়ার শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি। ২০২১ সালে আরআইএলের জামনগর শোধনাগারে রুশ তেলের অংশ ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর তা বেড়ে ২০২৫ সালে গড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে।

পাবজি আসক্ত ছেলের ফোন কেড়ে নেওয়ায় আত্মহত্যা

অনলাইন গেম পাবজিতে আসক্ত হওয়ার কারণে ছেলের ফোন কেড়ে নেন বাবা-মা। এতে অভিমান করে দশম শ্রেণিতে পড়া ওই ছেলে আত্মহত্যা করেছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের তেলেঙ্গানার নির্মল জেলায়।

