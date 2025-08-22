বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই: পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় মোদীর নয়া স্লোগান

বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই: পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় মোদীর নয়া স্লোগান
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি। তার আগেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার (২২ আগস্ট) কলকাতা সফরে এসে জনসভা থেকে তিনি ঘোষণা করেন নতুন স্লোগান- ‘বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই।’
এদিন সকালে কলকাতার মেট্রোরেলের তিনটি নতুন রুটের উদ্বোধন করে সফর শুরু করেন মোদী। মেট্রো যাত্রার পর সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। তবে মূল রাজনৈতিক বার্তা দেন বিকেলে দমদমের জনসভা থেকে।
সভায় মোদী অভিযোগ তোলেন, তৃণমূল কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে কেবল ভোট ব্যাংকের জন্য। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীরা বাংলার নাগরিকদের কাজ, অধিকার আর নিরাপত্তা কেড়ে নিচ্ছে। তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বিজেপিকে সুযোগ দেওয়াই একমাত্র সমাধান।
মোদীর দাবি, বাংলায় সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। তখনই নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, দুর্নীতি বন্ধ হবে, কৃষক ও গরিবরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।
তিনি বলেন, তৃণমূলকে সরাও, বাংলাকে বাঁচাও। বিজেপি সংকল্প নেয় আর তা পূর্ণ করেই দেখায়। সবশেষে জনসভা থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনের জন্য নতুন রাজনৈতিক স্লোগান দেন- বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই।
ডিডি/এসএএইচ