গাজা শহরে ইসরায়েলি হামলা জোরদার, নিহত আরও ৬৫

গাজা শহরে ইসরায়েলি হামলা জোরদার, নিহত আরও ৬৫
গাজায় ইসরায়েলের টানা হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও অন্তত ৬৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে মেডিকেল সূত্র। তাদের মধ্যে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে গাজা শহরে। ইসরায়েল সেখানে একটি ব্যাপক সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আক্রমণ জোরদার করেছে।
শেখ রাদওয়ান এলাকায় একটি স্কুলে আশ্রয় নেওয়া বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে চালানো এক বিমান হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন বলে শুক্রবার জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এ সময় অনেক মানুষ ওই স্কুলের মাঠে অস্থায়ী তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন>
- ভারতকে ‘শুল্কের মহারাজ’ বললেন ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা
- ভারতে ‘সস্তা’ রুশ তেলের শীর্ষ উপকারভোগী আম্বানি
আল জাজিরার যাচাইকৃত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শেখ রাদওয়ানের একটি ভবনের ওপর একটি ইসরায়েলি কোয়াডকপ্টার ঘোরাফেরা করছে। ভবনের আশপাশের লোকজন আতঙ্কিত চোখে তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পরে কোয়াডকপ্টারটি লক্ষ্যবস্তুতে একটি বিস্ফোরক ফেলে দেয়। এরপর ভিডিওতে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে দেখা যায় পুরো ভবনটি।
এ ছাড়া গাজা শহরের তুফাহ এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে আরও একজন নিহত হয়েছেন বলে আল-আহলি হাসপাতালের একটি মেডিকেল সূত্র জানিয়েছে আল জাজিরাকে।
এর আগে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হামাস যদি ইসরায়েলের যুদ্ধ সমাপ্তির শর্ত না মানে, তাহলে গাজা শহর পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হবে।
ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে লেখেন, হামাস সদস্যদের ওপর শিগগিরই নেমে আসবে নরকের দরজা—যতক্ষণ না তারা ইসরায়েলের শর্ত মেনে যুদ্ধ শেষ করতে রাজি হচ্ছে।
ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে—সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া এবং হামাসের সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ। হামাস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে তারা জিম্মিদের মুক্তি দিতে প্রস্তুত, তবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের নিশ্চয়তা ছাড়া নিরস্ত্রীকরণ মানা সম্ভব নয়।
এদিকে, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় গৃহীত সর্বশেষ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব হামাস গ্রহণ করলেও, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার জানান, তিনি অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি ও যুদ্ধ সমাপ্তির বিষয়ে তাৎক্ষণিক আলোচনা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।
তবে একইসঙ্গে নেতানিয়াহু নিশ্চিত করেন যে, গাজা শহর দখলের জন্য একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করতে সেনাবাহিনীকে তিনি অনুমতি দেবেন, যা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হতে পারে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম