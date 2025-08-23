  2. আন্তর্জাতিক

নায়াগ্রা জলপ্রপাত ঘুরে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনা, নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
নায়াগ্রা জলপ্রপাত/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি মহাসড়কে পর্যটকবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) স্থানীয় সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত ঘুরে নিউইয়র্ক সিটিতে ফেরার পথে বাফেলো শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পূর্বে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের কমান্ডার মেজর আন্দ্রে রে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, ধারণা করা হচ্ছে চালক কোনোভাবে মনোযোগ হারান এবং বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। পরে অতিরিক্ত ব্রেকের মাধ্যমে গতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বাসটি সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা ভারতীয়, চীনা ও ফিলিপিনো বংশোদ্ভূত।

বাসটিতে মোট ৫৪ জন যাত্রী ছিলেন। যদিও প্রাথমিকভাবে পুলিশের এক ব্রিফিংয়ে শিশু নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, পরে মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে, কোনো শিশু নিহত হয়নি।

মেজর রে আরও জানান, বাকি যাত্রীদের মধ্যে কেউ গুরুতর আহত নন। কয়েকজন যাত্রীকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দিবসভর নায়াগ্রা জলপ্রপাত ঘুরে দেখে ফেরার সময় বাসটি নিউইয়র্কের পেমব্রোক এলাকার কাছে দুর্ঘটনায় পড়ে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

