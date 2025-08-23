জেলেনস্কির দাবি
শান্তি আলোচনা বন্ধ করে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছে রাশিয়া
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠক ঠেকাতে যা কিছু সম্ভব তাই করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও জেলেনস্কির সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি নিজেও শুক্রবার বলেছেন যে, এটা তেল এবং ভিনেগারের মতো... তাদের মধ্যে খুব একটা ভালো সম্পর্ক নেই। খবর বিবিসির।
রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরগেই ল্যাভরভ বলেছেন, শীর্ষ সম্মেলনের জন্য এজেন্ডা প্রস্তুত থাকলে পুতিন জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই এজেন্ডা মোটেও প্রস্তুত নয়। এক সপ্তাহের নিবিড় কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর ট্রাম্প প্রথমে আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে এবং তারপরে ওয়াশিংটনে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের নেতা এবং জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এই পরিস্থিতি বেশ কঠিন হয়ে উঠছে।
সোমবার রুশ নেতার সঙ্গে ফোনালাপের পর ট্রাম্প বলেন, তিনি পুতিন-জেলেনস্কি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন শুরু করেছেন এবং পরে তিনি এতে যোগ দেবেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন, তবে শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে রাশিয়ার আক্রমণ রোধে তিনি পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চেয়েছেন।
এদিকে কিয়েভ সফরে ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুট বলেছেন যে, ট্রাম্প অচলাবস্থা ভাঙার লক্ষ্যে কাজ করছেন এবং এই জোট যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সঙ্গে দৃঢ় নিরাপত্তা গ্যারান্টি নিয়ে কাজ করছে যেন পুতিন আর কখনো ইউক্রেন আক্রমণ করার চেষ্টা করবেন না তা নিশ্চিত করা যায়।
রুটের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলেনস্কি বলেন, তিনি চান ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ন্যাটোর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রতিফলন ঘটাক, যেখানে জোটের একজন সদস্যের ওপর আক্রমণকে সব ন্যাটো সদস্যের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
জেলেনস্কি বলেন, এটি একটি বড় কাজের সূচনা এবং এটি সহজ নয়। কারণ গ্যারান্টির মধ্যে রয়েছে আমাদের অংশীদাররা ইউক্রেনকে কী দিতে পারে। সেইসঙ্গে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী কেমন হওয়া উচিত এবং সেনাবাহিনীর শক্তি বজায় রাখার জন্য আমরা কোথায় সুযোগ খুঁজে পেতে পারি।
এদিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এনবিসি নিউজকে বলেছেন যে, কোনো বৈঠকের পরিকল্পনা নেই। সম্ভাব্য শীর্ষ সম্মেলনের আশায় ভাটা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, রাশিয়া গত সপ্তাহে আলাস্কায় মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্পের উত্থাপিত বেশ কয়েকটি বিষয়ে নমনীয়তা দেখাতে সম্মত হয়েছে।
তিনি বলেন, এর মধ্যে ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ না থাকা এবং আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জেলেনস্কি সবকিছুতেই না বলেছেন। ইইউর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কাজা কালাস বিবিসিকে বলেন, পুতিন ইউক্রেনের কাছ থেকে আঞ্চলিক ছাড় চাইছেন যা একটি ফাঁদ। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে রাশিয়া একটিও ছাড় দেয়নি এবং তারাই প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে।
