বরখাস্ত হলেন পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান

বরখাস্ত হলেন পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান
পেন্টাগনের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এবং আরও দুই ঊর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডারকে বরখাস্ত করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। শুক্রবার তিন মার্কিন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার নেতৃত্ব দেওয়া লেফটেনেন্ট জেনারেল জেফরি ক্রুজকে কী কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।
নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, মার্কিন নৌ রিজার্ভের প্রধান এবং নৌবাহিনীর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার কমান্ডের কমান্ডারকেও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পিট হেগসেথ।
চাকরিচ্যুত তিন কর্মকর্তা তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, কী কারণে তাদের অপসারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।
গোয়েন্দা তথ্য বিষয়ক সিনেট সিলেক্ট কমিটির ভাইস চেয়ার মার্ক ওয়ার্নার বলেন, আরও একজন ঊর্ধ্বতন জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে বরখাস্তের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্যকে দেশ সুরক্ষার উপকরণ হিসেবে না দেখে আনুগত্য যাচাইয়ের পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহারে ট্রাম্প প্রশাসনের বিপজ্জনক অভ্যাসের নজির আরও স্পষ্ট হচ্ছে।
শীর্ষ তিন মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্তের খবর প্রথম জানায় ওয়াশিংটন পোস্ট। ট্রাম্পের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি না মেলার কারণে বর্তমান প্রশাসন সামরিক, গোয়েন্দা ও আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর সাবেক-বর্তমান অনেক কর্মকর্তাকে নানাভাবে সাজা দিয়েছে। ক্রুজসহ তিন কর্মকর্তাকে অপসারণ তার সর্বশেষ নজির হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
এর আগে এপ্রিলে ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার পরিচালক জেনারেল টিমোথি হগসহ হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ডজনের বেশি কর্মীকে পদচ্যুত করেছিলেন।
তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ তো দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের চাকরিতে কাটছাট করতে শুরু করেন। ফেব্রুয়ারিতে তিনি জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান, বিমান বাহিনীর জেনারেল সি কিউ ব্রাউন এবং আরও ৫ অ্যাডমিরাল ও জেনারেলকে বরখাস্ত করেন।
টিটিএন