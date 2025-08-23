ট্রাম্পের দাবি
পুতিন-জেলেনস্কিকে একসঙ্গে বসানো তেলের সঙ্গে ভিনেগার মেশানোর মতোই কঠিন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ’ সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি জানিয়েছেন, রাশিয়ার হামলার জবাবে মস্কোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা বা শুল্ক আরোপ হতে পারে—আবার কিছু না-ও করা হতে পারে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেনে একটি মার্কিন মালিকানাধীন কারখানায় রুশ হামলায় আমি খুশি নই। আসলে এই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কিছু নিয়েই আমি খুশি নই।
তবে তিনি উল্লেখ করেন, কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তিনি দেখতে চান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বৈঠকে বসেন কি না।
ট্রাম্প বলেন, আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারবো। রাশিয়ার মনোভাব, এমনকি ইউক্রেনেরও। কারণ এতে দুই পক্ষই জরুরি। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেবো কী করা হবে। আর সেটি হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। হয়তো কঠোর নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক অথবা দুটোই। কিংবা কিছুই করা হবে না, বলা হবে—এটা তোমাদের যুদ্ধ।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ট্রাম্প আরও বলেন, জেলেনস্কি-পুতিন বৈঠক আয়োজন করা তেলের সঙ্গে ভিনেগার মেশানোর মতোই কঠিন। তারা একসঙ্গে ভালোভাবে মেশে না। কারণ সবারই জানা—তাদের মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই ভালো নয়।
রাশিয়া অবশ্য শুক্রবার জানিয়েছে, এখনই জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা নেই। এর আগে সোমবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তিনি ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর একটি শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা করছেন।
ট্রাম্প বলেন, তিনি পুতিন ও জেলেনস্কির সম্ভাব্য বৈঠকে নিজে উপস্থিত থাকবেন কি না, তা সময়ই বলে দেবে।
