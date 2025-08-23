ট্রাম্পের সমালোচনায় জয়শঙ্কর
‘এমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগে দেখিনি’
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে প্রকাশ্যে কূটনীতি চালাচ্ছেন, তা অভূতপূর্ব। তার ভাষায়, ‘বিশ্বে আগে কখনো এমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখা যায়নি, যিনি এত প্রকাশ্যে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেছেন।’
শনিবার (২৩ আগস্ট) দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে জয়শঙ্কর বলেন, এটি কেবল ভারতের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্বের জন্যই এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে বিশ্বকে, এমনকি নিজের দেশকেও দেখছেন ও পরিচালনা করছেন, তা প্রচলিত কূটনীতির ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
ট্রাম্প বহুবার দাবি করেছেন, চলতি বছরের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার চারদিনের সংঘাত থামাতে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করেছিল। তার সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে জয়শঙ্কর বলেন, ১৯৭০-এর দশক থেকে গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে একটি জাতীয় ঐকমত্য রয়েছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা আমরা মেনে নেবো না।
বাণিজ্য ইস্যুতে কঠোর অবস্থান
মার্কিন প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, বাণিজ্য আলোচনায় কৃষকদের স্বার্থই সবার আগে গুরুত্ব পাবে।
তিনি বলেন, যখন বাণিজ্যের কথা আসে, তখন কৃষকের স্বার্থ, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও মধ্যস্থতার বিরোধিতার প্রশ্নে এ সরকার খুবই স্পষ্ট। কেউ যদি এতে দ্বিমত পোষণ করেন, তবে যেন ভারতের জনগণের কাছে গিয়ে বলেন, তিনি কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করতে চান না, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেন না।
যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা
মার্কিন প্রশাসনের সমালোচনা করে জয়শঙ্কর আরও বলেন, যদি ভারতের কাছ থেকে তেল বা পরিশোধিত পণ্য কেনার সমস্যা থাকে, তবে কিনবেন না। কেউ আপনাকে জোর করছে না। ইউরোপ কেনে, আমেরিকা কেনে। যদি আপনার ভালো না লাগে, তবে কিনবেন না।
তিনি কৌতুক করে আরও বলেন, যারা নিজেদের প্রো-বিজনেস বলে দাবি করছেন, তারা নিজেদের ব্যবসা না দেখে উল্টো অন্যদের ব্যবসা করা নিয়ে অভিযোগ করছেন, এটি সত্যিই মজার।
বাণিজ্য আলোচনায় ‘রেড লাইন’
আগস্ট মাসে মার্কিন প্রতিনিধিদল দিল্লি সফর বাতিল করলেও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা এখনো চলছে বলে দাবি করেছেন জয়শঙ্কর। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে ভারতের কিছু অনড় সীমারেখা (রেড লাইন) রয়েছে।
ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আলোচনা এখনো চলছে। কেউ বলেনি যে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। একে অপরের সঙ্গে কোনো ‘কাটি’ (বন্ধুত্ব ছিন্ন) হয়ে যায়নি।
