সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৩ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজা শহরে ইসরায়েলি হামলা জোরদার, নিহত আরও ৬৫
গাজায় ইসরায়েলের টানা হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও অন্তত ৬৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে মেডিকেল সূত্র। তাদের মধ্যে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে গাজা শহরে। ইসরায়েল সেখানে একটি ব্যাপক সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আক্রমণ জোরদার করেছে।
পাকিস্তানে বিয়ের অনুষ্ঠান পরিণত হলো বিষাদে, ২৪ জনের মৃত্যু
বিয়ের দুই দিন আগে নূর মুহাম্মদ তার মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ফোনে কথা বলেছিলেন। এর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় তার মায়ের সাথে পরিবারের ২৩ জন সদস্য ও স্বজনের মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, আমি বোঝাতে পারব না যে সে কতটা খুশি ছিল। কাদির নগর গ্রামে আকস্মিক বন্যা তিনি তার মা ও স্বজনদের হারিয়েছেন।
ট্রাম্পের সমালোচনায় জয়শঙ্কর/ ‘এমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগে দেখিনি’
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে প্রকাশ্যে কূটনীতি চালাচ্ছেন, তা অভূতপূর্ব। তার ভাষায়, ‘বিশ্বে আগে কখনো এমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখা যায়নি, যিনি এত প্রকাশ্যে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেছেন।’
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে স্কুলে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকির লুইসভিলের ডস হাই স্কুলে শেষ বর্ষের ক্লাস শুরু করেছেন জামেল বিশপ। তার ক্লাসে পাঠদানের সময় এখন মোবাইল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ কারণে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে নাকি বড় পরিবর্তন চোখে পড়েছে তার।
সাড়ে ৫ কোটি ভিসাধারীর রেকর্ড খতিয়ে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ ভিসাধারী প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বিদেশির তথ্য নতুন করে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে।
বরখাস্ত হলেন পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান
পেন্টাগনের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এবং আরও দুই ঊর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডারকে বরখাস্ত করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। শুক্রবার তিন মার্কিন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার নেতৃত্ব দেওয়া লেফটেনেন্ট জেনারেল জেফরি ক্রুজকে কী কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।
রিমান্ডের পর হাসপাতালে ভর্তি শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে
রাষ্ট্রীয় অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহেকে (৭৬) রিমান্ডের পর কারাগারের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ এআইয়ের চাহিদায় ফুলেফেঁপে উঠেছে সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি টিএসএমসি
১৭ জুলাই দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে পুরো তাইপেই নগরী স্তব্ধ হয়ে গেলো। চীনের সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা মহড়ার অংশ হিসেবে রাজধানীজুড়ে সাইরেন বেজে উঠলো। এর মাত্র আধা ঘণ্টা পর শহরের কেন্দ্রস্থলের এক হোটেলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিপ নির্মাতা সংস্থা টিএসএমসি-এর শীর্ষ কর্মকর্তারা ত্রৈমাসিক আয় বৈঠকে বসেন। যুদ্ধের আশঙ্কার মাঝেও তারা শোনালেন সুখবর: রেকর্ড লাভ, বিশ্বজুড়ে সম্প্রসারণে অগ্রগতি এবং আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী।
রোবটের ‘গর্ভে’ মানবশিশু? চীনের গবেষণায় বিশ্বজুড়ে হইচই
বিশ্বে প্রথমবারের মতো মানবসদৃশ কোনো রোবট জীবন্ত মানবশিশুর জন্ম দিতে পারবে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। আর তাদের এমন চমকপ্রদ তথ্যে রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে গোটা বিশ্বে।
ফের রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি ট্রাম্পের
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের এক সপ্তাহ পর মস্কোর প্রতি হতাশা প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে কোনো অগ্রগতি না হলে তিনি রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
কেএএ/জিকেএস