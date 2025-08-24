সৌদি-আমিরাতের মতো ওমানেও চালু হচ্ছে ‘গোল্ডেন ভিসা’
বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে ওমান। দেশটিকে বৈশ্বিক বিনিয়োগকেন্দ্র হিসেবে শক্তিশালী করা এবং বাণিজ্যে ডিজিটাল রূপান্তর দ্রুততর করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
ওমানের বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ প্রসার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গোল্ডেন ভিসার পাশাপাশি ‘আল মাজিদা কোম্পানিজ’ উদ্যোগ চালু করা হবে, যা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওমানি কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে ‘ওমান বিজনেস’ প্ল্যাটফর্মে নতুন সেবা চালু হবে, যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক নিবন্ধন ইলেকট্রনিকভাবে স্থানান্তর করা যাবে।
আগামী ৩১ আগস্ট সালালাহতে অনুষ্ঠিতব্য এক অনুষ্ঠানে গোল্ডেন ভিসা চালুর এই ঘোষণা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, ওমান এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন এবং এবিনা’র সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হবে, যা দেশটির নির্মাণশিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করবে।
পরিকল্পনা বিভাগের মহাপরিচালক মুবারক বিন মোহাম্মদ আল দৌহানি জানান, গোল্ডেন ভিসা ও সংশ্লিষ্ট সংস্কারের লক্ষ্য হলো বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া এবং ওমানি কোম্পানিগুলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রসারণে প্রণোদনা দেওয়া।
তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়িক রেকর্ড ইলেকট্রনিকভাবে স্থানান্তরের সুযোগ একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল বাণিজ্য পরিবেশের দিকে অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ, যা সময় ও খরচ সাশ্রয় করবে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে।
আল দৌহানি বলেন, এসব উদ্যোগ ওমানের টেকসই ব্যবসা পরিবেশ গঠনের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এটি একদিকে যেমন নিয়মকানুন সহজ করছে, অন্যদিকে স্থানীয় কোম্পানির জন্য সহায়তা নিশ্চিত করছে। একই সঙ্গে সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নির্মাণ খাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রতিভা ও উদ্ভাবন বিকাশের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।
উপসাগরীয় প্রতিবেশী সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের দীর্ঘমেয়াদি আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোল্ডেন ভিসার এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ওমান সরকার।
সূত্র: গালফ নিউজ
কেএএ/