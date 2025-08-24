প্রথম মহাকাশযাত্রী ছিলেন হনুমান: বিজেপি নেতা
এটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন সোভিয়েত নভোচারী ইউরি গাগার। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপির সংসদ সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের মতে, প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাকাশ অভিযাত্রী ছিলেন ‘ভগবান হনুমান’।
শনিবার (২৩ আগস্ট) জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে হিমাচল প্রদেশের উনা জেলার একটি স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমন মন্তব্য করেন তিনি। স্কুলটি নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০ এর আলোকে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল, অংশীদার ও বহুত্ববাদী সমাজ গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত।
पवनसुत हनुमान जी…पहले अंतरिक्ष यात्री। pic.twitter.com/WO5pG2hAqT— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 23, 2025
অনুরাগ ঠাকুর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন- অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করা প্রথম ব্যক্তি কে ছিলেন? শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে উত্তর দেয়- নিল আর্মস্ট্রং (শিক্ষার্থীদের উত্তরটি ভুল)। তখন ঠাকুর হেসে বলেন- আমার তো মনে হয় হনুমানজি ছিলেন।
পাঁচবার নির্বাচিত এই সংসদ সদস্য মুখে হাসি রেখেই নিজের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেন। বলেন, আমরা এখনো নিজেদের যেমন আছি, সেভাবেই দেখি। যতদিন আমরা হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য, জ্ঞান আর সংস্কৃতি চিনবো না, ততদিন আমরা নিজেদের শুধু ব্রিটিশদের দেখানো ছবিতেই দেখবো। তাই আমি প্রিন্সিপালসহ আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো, পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে আমাদের দেশ, আমাদের ঐতিহ্য ও আমাদের জ্ঞানকে দেখুন। সেদিক থেকে তাকালে আরও অনেক কিছু চোখে পড়বে।
ভারতের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে স্বীকৃত প্রথম নভোচারী ছিলেন রাকেশ শর্মা। প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন। আর চলতি বছরই গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে ভ্রমণ করেন।
সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল প্রথম মানুষ হিসেবে ভস্টক- ১ মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, যা মনুষ্যবাহী মহাকাশ যাত্রার সূচনা করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নাসার অ্যাপোলো ১১ মিশনের মাধ্যমে চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখেন মার্কিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং।
সূত্র: এনডিটিভি
