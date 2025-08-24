  2. আন্তর্জাতিক

এক বাজপাখি বিক্রি হলো ১২ লাখ সৌদি রিয়ালে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
এক বাজপাখি বিক্রি হলো ১২ লাখ সৌদি রিয়ালে
একটি বাজপাখি। ছবি: এএফপি (ফাইল)

রিয়াদের উত্তরে মালহামে সৌদি ফ্যালকনস ক্লাবের আয়োজনে আন্তর্জাতিক ফ্যালকন ব্রিডার্স নিলামের অষ্টম রাতে শনিবার (২৩ আগস্ট) তিনটি বাজপাখি মোট ১২ লাখ ৭৬ হাজার সৌদি রিয়ালে বিক্রি হয়েছে।

এই নিলামে সৌদি আরব ও বিদেশের শীর্ষস্থানীয় বাজপাখি প্রজনন খামারগুলো অংশ নেয় এবং এটি সোমবার পর্যন্ত চলবে।

শনিবারের নিলাম শুরু হয়েছিল যুক্তরাজ্যের বর্ডার ফ্যালকনস খামারের একটি শাহিন গাইর ফারখ বাজপাখি দিয়ে, যা ২৮ হাজার সৌদি রিয়ালে বিক্রি হয়। এরপর যুক্তরাজ্যের ফ্যালকন মেউস খামারের আরেকটি শাহিন গাইর ফারখ বাজপাখি ৪৮ হাজার সৌদি রিয়ালে বিক্রি হয়।

ওই রাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের আরএক্স খামারের একটি সুপার হোয়াইট পিওর গাইর ফারখ বাজপাখির বিক্রি। নিলামে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বাজপাখিটি ১২ লাখ সৌদি রিয়ালে বিক্রি হয়।

সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, এটি এই বছরের নিলামে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বাজপাখি।

এই বার্ষিক নিলাম বাজপাখি শিকারি, প্রজননকারী এবং উৎসাহীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে, যা সৌদি আরব এবং বিদেশের অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করছে।

নিলামের পর্বগুলো টেলিভিশনে এবং অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এর মাধ্যমে সৌদি ফ্যালকনস ক্লাব বাজপাখির প্রজনন ও যত্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ সচেতনতা প্রচারের লক্ষ্যকে শক্তিশালী করছে।

সূত্র: গাল্ফ নিউজ

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।