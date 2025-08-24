সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৪ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ভারতে গ্রেফতার আবু সাঈদ হত্যা মামলার আসামি এএসপি আরিফুজ্জামান
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট স্বরূপনগর বিথারী হাকিমপুর চেকপোস্ট থেকে বাংলাদেশে আবু সাঈদ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি পুলিশ কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান আরিফকে গ্রেফতার করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার (২৩ আগস্ট) দিনগত রাতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
‘এই প্রথম তার বিষয়ে শুনলাম’—বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজী সম্পর্কে মাস্ক
স্পেসএক্স থেকে সম্প্রতি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোর প্রতিভা কাইরান কাজী। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইলন মাস্ক বলেছেন, ‘এই প্রথম আমি তার বিষয়ে শুনছি।’ শনিবার এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
প্রথম মহাকাশযাত্রী ছিলেন হনুমান: বিজেপি নেতা
শনিবার (২৩ আগস্ট) জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে হিমাচল প্রদেশের উনা জেলার একটি স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমন মন্তব্য করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপির সংসদ সদস্য অনুরাগ ঠাকুর। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন- অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করা প্রথম ব্যক্তি কে ছিলেন? শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে উত্তর দেয়- নিল আর্মস্ট্রং (শিক্ষার্থীদের উত্তরটি ভুল)। তখন ঠাকুর হেসে বলেন- আমার তো মনে হয় হনুমানজি ছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্রের ‘দাদাগিরির’ সামনে বন্ধু হয়ে উঠতে পারবে ভারত-চীন?
বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টানাপোড়েনের আবহে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে চীন। ভারতে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত শু ফেইহং জানিয়েছেন, দিল্লির ওপর ওয়াশিংটনের চড়া শুল্ক আরোপের কড়া বিরোধিতা করছে বেইজিং। যুক্তরাষ্ট্রের আচরণকে ‘দাদাগিরির’ আখ্যাও দিয়েছেন তিনি।
গাজার শিশুদের জন্য মেলানিয়ার কাছে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির চিঠি
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনি শিশুদের পক্ষে কথা বলার জন্য মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিন এরদোয়ান। ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণাঙ্গ আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের প্রতি মার্কিন ফার্স্ট লেডির সমর্থনের প্রশংসা করে এমিন এরদোগান ফিলিস্তিনি শিশুদের জন্য একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী কমেছে ১০ লাখেরও বেশি
যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাড়ছিল অভিবাসীর সংখ্যা। কিন্তু গত জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই শুরু হয়েছে উল্টো যাত্রা। পিউ রিসার্চ সেন্টারের নতুন এক সমীক্ষা বলছে, ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী জনসংখ্যা ১০ লাখেরও বেশি কমে গেছে।
গাজা সিটির ভেতরে ঢুকলো ইসরায়েলি বাহিনী, নিহত ৬৩ ফিলিস্তিনি
গাজা সিটির আরও গভীরে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি সেনারা। এসময় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে অন্তত ৬৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে চিকিৎসা সূত্র। নিহতদের মধ্যে নারী এবং শিশুরাও রয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) আল-জাজিরা অ্যারাবিকের পাওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি ট্যাংক গাজার সাবরা এলাকায় ঢুকে পড়েছে। সাবরা শহরের জেইতুন অঞ্চলের কাছে অবস্থিত, যা গত এক সপ্তাহ ধরে অব্যাহতভাবে ইসরায়েলি বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
ইরানে হামলায় ‘কম ক্ষতি’ হয়েছে বলাতেই বরখাস্ত পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান
যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা সংস্থা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (ডিআইএ)-এর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফরি ক্রুসকে বরখাস্ত করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন। মূলত ইরানে মার্কিন হামলার মূল্যায়ন নিয়ে হোয়াইট হাউজের সঙ্গে বিরোধের জেরেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
‘অনন্য প্রযুক্তির’ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করলেন কিম
দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের তত্ত্বাবধানে শনিবার ওই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)। খবর বিবিসির। ‘অনন্য প্রযুক্তি’ ব্যবহার করে ‘উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন’ ওই ক্ষেপণাস্ত্র দুটি তৈরি করা হয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র গুলো ক্রুজ মিসাইল, ড্রোনসহ অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম।
সৌদি-আমিরাতের মতো ওমানেও চালু হচ্ছে ‘গোল্ডেন ভিসা’
ওমানের বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ প্রসার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গোল্ডেন ভিসার পাশাপাশি ‘আল মাজিদা কোম্পানিজ’ উদ্যোগ চালু করা হবে, যা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওমানি কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে ‘ওমান বিজনেস’ প্ল্যাটফর্মে নতুন সেবা চালু হবে, যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক নিবন্ধন ইলেকট্রনিকভাবে স্থানান্তর করা যাবে।
